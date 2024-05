Da Carcare al Festival di Cannes, lo stilista Luca Moretti espone accanto al red carpet

Carcare. Da Carcare a Cannes: lo stilista Luca Moretti è l’unico ligure a rappresentare il Made in Italy alla 77esima edizione della rassegna internazionale cinematografica, che ha visto per l’apertura cerimoniale il ritorno di Meryl Streep come guest d’onore.

Dopo una lunga esperienza maturata sul campo, da Milano in via Monte Napoleone a Roma, passando per Londra, Parigi, Versailles e Lugano, oggi Moretti è riconosciuto e presente per merito sulle maggior riviste specifiche di settore, vantando inoltre da tempo un rapporto di armonia d’oltralpe.

“Avere stile non è una questione di regole ma di attitudine, personalità e carattere; è poi importante avere intuito, precorrere i tempi intersecando capacità, qualità, disciplina, e anche doti organizzative che vanno fuori dall’ordinario, dagli schemi – afferma lo stilista – Noi italiani nella moda abbiamo un gusto inconfondibile, dove la particolare creatività che sappiamo realizzare ci rende unici nel mondo”.

Per l’occasione del Festival di Cannes ha creato un abito istrionico nella sua bellezza, con un mood cosmopolita. Definito dalla stampa estera lo stilista alchimista, questa volta il fashion designer ligure porta in auge l’importanza del saper creare uno stile partendo dalla realizzazione dello sviluppo tecnico artigianale fino alla resa visiva finale, dove l’utilizzo tessile del prezioso raso comasco in mischia con filigrana in argento, cristalli e spalmature brillanti su colori dal blu all’azzurro, bianco e rosso amaranto a contrasto con il procedimento del tinto in filo al naturale rispettano pienamente le linee guida nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

“Bisogna avere sempre coraggio e dimostrare gratitudine nei confronti della bellezza, che non deve mai appassire”, conclude.