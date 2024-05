Terza Divisione: la Mimetika Carcare vince e vola in final four

Carcare. Ottima prestazione della Mimetika Pallavolo Carcare, formazione di Terza Divisione, nella giornata di sabato 18 maggio.

Nel concentramento per l’accesso alla finalissima, andato in scena nella palestra di casa, le biancorosse si sono imposte con il risultato di 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) contro il Nova Volley di Imperia e successivamente hanno prevalso sul Maremola Volley per 3-1 (25-19, 18-25, 25-17, 25-12).

Un successo scaturito grazie anche al forte affiatamento creatosi tra le atlete biancorosse. Il team valbormidese si va ad unire alle finaliste Imperia Volley e Golfo di Diana, in attesa della quarta squadra che prenderà parte all’appuntamento conclusivo per l’assegnazione del titolo.