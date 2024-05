Carcare, al liceo Calasanzio ciclo di incontri per l’orientamento linguistico

Carcare. Il team dei tutor per l’orientamento del Calasanzio ha organizzato di diversi eventi formativi per la consapevolezza dell’offerta formativa attuale.

Rilevante in tal senso è stata la collaborazione con Unicollege, università con sedi a Torino, Firenze e Mantova specializzata nella studio delle lingue straniere applicate, e che ha tenuto in data 3 maggio, due laboratori di Lingua Inglese presso l’aula magna del liceo di Carcare aventi come destinatari principali gli studenti dell’indirizzo linguistico, ma aperta a tutte le classi del secondo biennio e delle quinte del liceo.

La professoressa Andreani ha coinvolto gli studenti in un interessante viaggio esplorativo di indirizzi concernenti marketing & comunicazione e cultura e civiltà anglosassone.

Questo incontro chiude l’ampia carrellata di appuntamenti orientativi volti a offrire alla platea degli allievi del Calasanzio che saranno in larga parte futuri studenti universitari, un assaggio della vita “da campus” da studente di lingue straniere in modo da aiutarli nell’importante scelta che li aspetta alla fine del loro percorso di studi.

Gli studenti a partire dal secondo biennio hanno avuto modo quest’anno di capire qualcosa di più riguardo al loro futuro in questi incontri, in presenza e online, con diverse università del nord-ovest, quali Lingue straniere delle Università di Torino e Genova, mediazione culturale dell’Università di Forlì, Mediazione culturale e Lingue straniere applicate della IULM di Milano.

Ulteriori università, come per esempio la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, saranno coinvolte a partire dal prossimo anno.