“Insieme per Carcare”, la lista di Ferraro svela il suo primo candidato: è il 19enne Andrea Carlini

Carcare. È un giovane, di appena 19 anni, il primo candidato presentato dalla lista “Insieme per Carcare”, guidata da Alessandro Ferraro. Il suo nome è Andrea Carlini, studente del quinto anno del Patetta indirizzo geometri, dove è rappresentante di istituto. Carlini è anche milite della Croce Bianca di Altare e ha la passione per i motori e in particolare per la Formula Uno.

“Da tempo – spiega – seguo la politica a livello nazionale e locale, mi appassiona e mi interessa. Coltivavo il sogno di poter partecipare ad una vera competizione elettorale per poter dare un reale contributo. Stimando molto Sandro Ferraro, che è anche il mio medico, ho deciso di cogliere l’occasione che mi si è presentata. Per questo ho iniziato questa avventura con un gruppo di persone serie e motivate, chi con esperienza e chi con tanto entusiasmo da spendere per Carcare”.

Quali i suoi obiettivi? “Amo il mio paese e mi rammarica un po’ il fatto che i giovani partecipino sempre meno alla vita della comunità – dice – Vorrei coinvolgerli maggiormente, creare un gruppo di lavoro anche per iniziative che interessino e catalizzino di più la mia fascia di età. Lo si sente sempre dire, ma poi sono veramente pochi quelli disposti a mettersi in gioco e a impegnarsi anche semplicemente portando concrete e realizzabili proposte alle istituzioni, prima fra tutte al Comune, che ha bisogno di una popolazione giovane attiva”.