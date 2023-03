Carcare. Ascolto e confronto, sono queste le parole chiave al centro del discorso con cui il candidato sindaco Alessandro Ferraro si è presentato ai cittadini durante l’inaugurazione del point elettorale della lista “Insieme per Carcare”, avvenuta questo tardo pomeriggio in via Garibaldi 70.

“Come medico non ho mai risparmiato tempo ed energie dedicandomi all’ascolto dei miei pazienti e questo lo voglio trasportare all’interno della casa comunale – ha detto Ferraro, medico di medicina generale di 65 anni che a giugno andrà in pensione – Il mio obiettivo è avere un maggior confronto tra i cittadini e l’amministrazione, voglio che la casa comunale sia trasformata in un punto di proposte e, se possibile, di soluzioni. Negli ultimi anni si è persa la fiducia nella politica, lo ha dimostrato anche la scarsa affluenza alle ultime elezioni, noi dovremo cercare di riavvicinare le persone alle istituzioni. Il mio motto – ha aggiunto – è valorizzare ciò che ci unisce anziché amplificare ciò che ci divide”.

Ferraro, pur non svelando i nomi della sua squadra, ha assicurato che nella sua lista ci saranno molti colleghi che con lui hanno condiviso le precedenti amministrazioni e a cui si uniranno delle new entry: “Persone nuove che ci porteranno nuove idee e energie”. L’aspirante primo cittadino, infatti, è stato assessore per 15 anni (per due mandati nella Giunta Bologna e uno in quella De Vecchi), prima alla Politiche Sociali e poi anche all’Istruzione: “Ho maturato un’esperienza amministrativa, che credo mi permetterà di esercitare un buon mandato”, ha dichiarato.

Da medico non poteva mancare un passaggio sulla sanità: “Nei prossimi anni i sindaci saranno chiamati ad un lavoro importantissimo specialmente in campo sanitario, con il Pnrr arriveranno risorse ma cambierà completamente l’assetto della nostra sanità, dovremo quindi marciare tutti uniti affinché tutti, anche i piccoli paesi, vengano compresi in questo piano sanitario”, ha commentato Ferraro rivolgendosi ai numerosi sindaci valbormidesi presenti all’inaugurazione. Tra loro, i primi cittadini di Cairo, Cosseria, Mallare, Dego, Piana Crixia, Plodio e Cengio, oltre il vice sindaco di Pallare: “Spero il 15 maggio di chiamarvi colleghi”, ha detto loro.

Ferraro con i sindaci presenti

guarda tutte le foto 9



“Insieme per Carcare”, la lista di Alessandro Ferraro inaugura il point elettorale

All’evento anche i volti dell’attuale maggioranza, molti dei quali sosteranno Ferraro in questa prima avventura da candidato sindaco. C’era il sindaco Christian De Vecchi, il vicesindaco Franco Bologna, gli assessori Enrica Bertone e Giorgia Ugdonne. Ancora nessuna ufficialità, ma dalle indiscrezioni e dalle parole di Ferraro di oggi, la loro candidatura pare certa.