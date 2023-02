Carcare, il medico e assessore uscente Alessandro Ferraro ufficializza la sua candidatura a sindaco

Carcare. È stata ufficializzata questa mattina a Carcare la candidatura a sindaco di Alessandro Ferraro, assessore uscente e medico di famiglia.

La decisione di scendere in campo in prima linea è maturata dopo anni di amministrazione attiva: Ferraro, infatti, segue la delega delle Politiche sociali dal 2009 e quella dalla Pubblica Istruzione dal 2013. “Credo che per governare anche una piccola comunità come quella carcarese occorra esperienza, non ci si può improvvisare specie in questi anni così difficili – sottolinea il candidato sindaco – La capacità di ascolto e la cura sono due caratteristiche fondamentali per un primo cittadino, come per un medico, per questo motivo faccio anche tesoro del mio lungo percorso professionale per attingere competenze da mettere a disposizione dei carcaresi”.

Sposato con Gabriella e padre di Alessia, Sandro, (come tutti lo chiamano), oltre a lavorare nel Distretto dell’Asl 2 Valbormidese è il dirigente del Servizio sanitario alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Tra i suoi hobby, la pesca in torrente, la ricerca di funghi e la sua grande passione di vespista.

Sul programma elettorale e sulla lista Ferraro non si sbilancia ancora. “La pandemia ha sicuramente rallentato alcuni progetti dell’amministrazione uscente. Abbiamo vissuto momenti davvero complicati durante i quali la priorità era quella di non lasciare solo nessuno, garantendo aiuti e risposte celeri a chi era in difficoltà – prosegue – Nonostante ció l’elenco delle intenzioni che si sono concretizzate è lungo ed è sotto gli occhi di chi sa vedere e apprezzare”.

“A chi mi ha chiesto dove fossi in questi anni in cui la sanità valbormidese ha perso dei pezzi importanti rispondo che ero in prima linea, impegnato sul territorio e tra la gente che aveva bisogno di punti di riferimento tangibili, come ero negli hub a prestare il mio servizio per i vaccini anti covid”, ribadisce il candidato con un chiaro riferimento alle prime schermaglie elettorali con gli avversari.

“Per amore di Carcare ho deciso di presentarmi oggi, giorno di San Valentino, una data significativa per tutti gli innamorati, a testimonianza di quanto io abbia sempre amato il mio paese“, conclude.