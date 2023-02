Vado, è di Capra il gol vittoria con la Castellanzese: “Ci toglieremo ancora delle grosse soddisfazioni”

Vado Ligure. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” è andata in scena Vado-Castellanzese, gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D (Girone A). Alla fine è stato 2-1 per i rossoblù padroni di casa, un risultato che permette agli uomini allenati da mister Marco Didu di puntare al terzo posto in classifica, al momento distante soltanto due lunghezze.

Mattatore e match winner dell’incontro è stato Edoardo Capra, fantasista finalese classe 1988 il quale, dopo il gol, ha esultato con la sua classica capriola facendo gioire i supporter presenti sugli spalti.

“Ci toglieremo delle grosse soddisfazioni” – ha dichiarato proprio l’attaccante nel post gara, questo esaltando poi la proposta di gioco di Marco Didu: “Mi piace il suo equilibrio”.