Serie D, tonfo Vado a Bra (5 a 0). De Lucia: “Bagno di umiltà, ma non bisogna fare drammi per una partita”

Bra. Un pomeriggio nefasto per il Vado sul campo dell’Attilio Bravi di Bra. I rossoblù vengono ampiamente sconfitti dopo una prestazione fortemente negativa. Nella ripresa l’artiglieria pesante in attacco, tenendo contemporaneamente in campo Vita, Alfiero, Capra e Gargliardi. Tuttavia, dal 2-0 dell’intervallo, arriveranno ancora tre a fissare il punteggio sul definitivo (e arrivato completamente a sorpresa) 5-0.

Nessuna intenzione di trovare alibi per mister Silvestro De Lucia in sala stampa: “C’è da farsi un bagno d’umiltà e resettare. Troppi errori per una squadra come la nostra. Speriamo di averli concentrati tutti in una partita e cancelliamola al più presto. I nostri avversari ci hanno messo più voglia”.

“Questa è una squadra che ha grosse qualità ma escono se ci mettiamo la stessa fame degli altri, che con noi sembra si giochino una finale – prosegue il tecnico -. Al contrario, si va in difficoltà come oggi. Ci sono tanti episodi che hanno cambiato la partita, come il 3-0 preso da metà campo. Però una squadra come noi deve avere una reazione”.

“Il presidente sarà amareggiato com’è giusto che sia. Noi ci prendiamo tutti insieme le nostre colpe e andiamo avanti: questa squadra ha perso una partita, non c’è da fare drammi e correggere gli errori con la voglia giusta delle partite precedenti”, chiosa De Lucia.