A Vado Ligure incontro pubblico della Camera del Lavoro su sviluppo e politiche industriali

Vado Ligure. “Lavoro, innovazione, sviluppo, politiche industriali in provincia di Savona”, per una occupazione di qualità, attraverso la soluzione delle crisi industriali , investimenti in formazione e in politiche industriali . Questi i temi dell’incontro pubblico in programma venerdì 20 settembre alle ore 17 a Villa Groppallo, Vado Ligure, organizzato dalla Camera del Lavoro. “Sarà l’occasione per discutere della situazione del mercato del lavoro e dell’economia della provincia a partire dalle tante vertenze industriali aperte e delle straordinarie opportunità che il territorio continua ad avere per cercare di “costruire” proposte che possano difendere e rilanciare l’apparato produttivo Savonese”, affermano i promotori dell’iniziativa.

“Crisi industriali non risolte, bassi salari, precarietà diffusa, giovani che abbandonano il territorio, sono tutti elementi che fotografano una realtà da invertire radicalmente. Per la Cgil il tempo a disposizione è scaduto: sono necessarie politiche industriali chiare e concrete e sono necessarie da subito. L’industria e la manifattura sono comparti in cui l’occupazione è di qualità soprattutto in Provincia di Savona, dove il terziario ha raggiunto oltre un terzo degli attuali occupati nell’intera Provincia generando per lo più occupazione precaria, mal pagata ed insicura. Bisogna tornare a investire sull’industria, metalmeccanica, chimica e dell’energia, difendendo la vocazione produttiva del territorio savonese, che ha tante opportunità, in primis la professionalità delle maestranze e la disponibilità di numerose aree”, affermano dalla Cgil.

Di questi e altri temi si discuterà con il Segretario Generale della Fiom di Savona Cristiano Ghiglia, il dottor Luca Bollettino Direttore HR Verallia Italia spa, il dottor Fabrizio Defacis Direttore Generale Bitron spa, Maurizio Conti Professore universitario e autore del libro “La Liguria è ancora una Regione del Nord?”, il Sindaco del Comune di Vado Ligure Fabio Gilardi. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Nazionale della Filctem Cgil Ugo Cherubini, mentre ad introdurre e condurre il dibattito sarà Andrea Pasa, Segretario Generale della Cgil di Savona.