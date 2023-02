Calcio: il Vado batte la Castellanzese (2-1) e torna quarto in classifica

Vado-Castellanzese 2-1 (25′ Tinti, 63′ Capra – 45′ Todaj)

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Vado-Castellanzese 2-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

73′ Cenci, da poco subentrato, conclude dal limite. Palla fuori di poco.

70′ Di Renzo riceve un cross dalla destra ma, in equilibrio precario, non riesce a indirizzare verso la porta per trovare la deviazione vincente.

63′ GOL VADO! Splendida azione di Capra, il quale avanza centralmente sulla trequarti e libera una staffilata diretta al sette. Il pallone colpisce il palo alto e gonfia la rete. Il fantasista rossoblu può gioire inscenando le sue proverbiali capriole. 2-1.

60′ Ammonito Capano (V). Poco prima rete annullata a Vado. Capra pescato in off-side.

50′ Occasione Castellanzese. Traversone dalla destra. La difesa vadese buca. Todaj da due passi, col corpo all’indietro, manda alto.

La sfida riprende alle ore 15:20.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Castellanzese 1-1.

45′ GOL CASTELLANZESE! Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Todaj con un tiro di collo pieno infila la palla nell’angolino basso a dieci secondi dall’intervento. 1-1.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Curia impegna Fresia con un destro dal limite. Il portiere vadese devia lateralmente in tuffo.

40′ Grande opportunità Vado. Il portiere lombardo Pilotti esce dall’area contrastando Lo Bosco. Ropolo, rimasto in avanscoperta, a porta sguarnita dalla trequarti non riesce a dare forza al tiro. Un difensore ospite salva in prossimità della riga.

38′ Giallo a Mele (V).

27′ Vado subito vicino al raddoppio. Di Renzo riceve dalla fascia sinistra. Rientra sull’interno, converge e conclude. La palla esce sibilando a poco più di metro dal palo.

25′ GOL VADO! Corner dalla destra. Alla battuta va Capano, parabola arcuata a uscire. Sponda aerea di De Bode. Tinti riceve nel cuore dell’area e, di giustezza, gonfia la rete con una girata repentina. 1-0.

18′ Lo Bosco pericoloso sotto porta. L’assistente alza però la bandierina segnalando un fuorigioco.

13′ Cocuzza prova dalla media distanza. Tiro debole, Fresia controlla agevolmente.

La partita ricomincia con palla a due a centrocampo. Ore 14:30.

Nel Vado, schierato con il suo consueto 4-3-3, è indisponibile il regista D’Iglio (squalificato).

Vado: Fresia, Ropolo, De Bode, Tinti (90’+1 Bane), Capra (82′ Manno), Lo Bosco (66′ Cenci), Di Renzo (89′ Bingo), Codutti, Casazza, Capano, Mele (70′ Castiglione)

A disp.: Melillo, Bonanni, Lagorio, Spanu, Bingo. All. Didu

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni (75′ Mandelli), Ababio, Esposito, Ibe, Bigotto (75′ Raso), Curia (75′ Caluschi) Bugatini, Derosa, Todaj (84′ Poretti), Cocuzza (84′ Folla)

A disp.: Ciancio, Bressan, Arcangeloni. All. Mazzoleni

Arbitro: Dini (Città di Castello). Assistenza: Cufari (Torino) e Cocomero (Nichelino)

Note: Incontro ripartito dall’11’ minuto di gioco. Pomeriggio nuvoloso e mite. Angoli 3-9. Spettatori 100 circa.

Vado Ligure. Riprende il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, valevole per la ventunesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado ospita la Castellanzese. Dalle ore 14:30.

La gara si era interrotta nelle battute iniziali a causa di un infortunio capitato all’arbitro. Si riparte dall’11’ di gioco. Risultato ancora fermo sullo 0 a 0.