La “Capraola”: Edo Capra lancia il Vado al quarto posto in Serie D (VIDEO)

Vado Ligure. Negli anni le sue capriole sono diventate un classico del panorama calcistico ligure. Proprio una capriola – o “capraola” – ha deliziato oggi pomeriggio il pubblico del “Chittolina” subito dopo il goal decisivo per il 2 a 1 inflitto alla Castellanzese: uno scatto sulla trequarti e un tiro dritto al sette. Il pallone colpisce il palo alto e gonfia la rete. Questo è il grande gol di Edoardo Capra, il quarto della sua stagione. Rete che consente ai rossoblù di raggiungere il quarto posto in classifica, piena zona play off. Un’esultanza spettacolare che riproponiamo attraverso la messa in sequenza di alcuni scatti.

Ma il contributo dell’attaccante finalese non si è fermato soltanto al gol, bensì alla continua creazione di occasioni da rete grazie a una visione di gioco e a una conduzione di palla che da tempo lo rendono uno dei giocatori più forti della zona. Genio e sregolatezza? Un tempo, ora è da un po’ che assistiamo a un Capra versione leader insieme a capitan Lo Bosco, De Bode e a tutti i più esperti della rosa di mister Marco Didu.

L’allenatore ha affidato a Capra il ruolo di trequartista, con compiti di aiuto in fase di non possesso. Un compito da lui svolto ad inizio carriera, che ha ricoperto in maniera perfetta risultando determinante in più occasioni. Insomma, il Vado potrebbe aver ritrovato la miglior versione di Edo Capra.