Calcio, Vado. Luca Tarabotto promuove la squadra: “Mostrato grande carattere”

Vado Ligure. Il successo di ieri nel recupero contro la Castellanzese ha portato il Vado nuovamente in quarta posizione. Un campionato finora assolutamente positivo e con un rendimento crescente, dai più esperti ai più giovani in rosa.

La serenità in dirigenza è testimoniata dalle parole del direttore sportivo rossoblù, Luca Tarabotto, che si è espresso soddisfatto di ciò che stanno facendo i ragazzi e lo staff tecnico guidato da Marco Didu.

“Il lato più positivo è il carattere che sta mettendo in campo la squadra – sottolinea Tarabotto – con quella voglia di sacrificarsi e vincere“.

E infatti, proprio per questa fiducia creatasi all’interno dell’ambiente, la formazione vadese non ha subito nessun particolare cambiamento nella sessione dicembrina del mercato: “Si sono creati dei rapporti e vogliamo portare avanti fino alla fine le nostre idee. Tutti i giocatori stanno dando una bella disponibilità ad un grande lavoro svolto da tutto lo staff“.

L’obiettivo playoff è alla portata ed è proprio la coesione del gruppo di lavoro, unita alla motivazione dei singoli calciatori, è la spinta maggiore per il Vado in questa stagione sportiva. E se in anno visto come momento di crescita si raggiungesse un risultato sportivo del genere, allora ecco la soddisfazione sarebbe assai maggiore dopo i recenti campionati vissuti con un morale altalenante.