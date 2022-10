Savona, il duo padre-figlia Andrea e Giulia Chiovelli nella Nazionale Italiana Performer

Savona. Ci sono anche due savonesi nella Nazionale Italiana Performer, il team allestito dalla Fipass (la Federazione Italiana Performer Arti Scenico Sportive) per rappresentare l’Italia nelle competizioni europee e mondiali. Si tratta di un duo, “The Chiovellis”, composto da padre e figlia: Andrea, 41 anni, e Giulia Chiovelli, 10 anni. A scegliere di inserire il duo tra i 16 componenti della nazionale è stato il Comitato Tecnico di Convocazione, composto da coach professionisti nei settori del canto, della danza e della recitazione.

L’annuncio è arrivato alcuni giorni fa al termine dell’ultima puntata di “Performer Italian Cup”, la trasmissione di Rai 2 condotta da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato. La Nazionale Italiana Performer 2022/23 sarà composta da 14 solisti, una compagnia piccola (i Dune) e appunto il duo savonese, laureatosi quest’estate campione italiano assoluto di Duo nella finalissima di Ostia. Saranno gli unici liguri, in un team a trazione siciliana (ben 6 componenti vengono dall’isola, gli altri da Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Toscana e Lazio).

Andrea, che nella vita fa il giornalista (è direttore responsabile di IVG e Genova24 oltre che collaboratore Ansa), recita e canta per passione da anni nella compagnia di musical che ha fondato con la moglie Roberta e alcuni amici, i Nati da un Sogno di Savona. Mentre Giulia vive sul palco praticamente da sempre: d’altronde ha “in casa” gli insegnanti (il padre cura la direzione musicale, la mamma insegna recitazione) e trascorre gran parte del suo tempo nella scuola dei Nati da un Sogno, da anni una delle più titolate pre-accademie d’Italia nel campo del musical. Nonostante la giovane età ha già un discreto “curriculum”: campionessa italiana assoluta tra i Performer 6-11 anni di Classe A, finalista al Tour Music Fest, è stata selezionata per recitare a marzo 2023 in un film con lo stesso Garrison.

Un percorso molto lungo quello che ha portato Giulia e Andrea alla nazionale, durato quasi 2 anni. Per loro infatti l’avventura come Duo nella competizione è iniziata praticamente per gioco: “Dopo aver visto il film Descendants 2, Giulia si è innamorata di una scena in cui la protagonista Mal canta col padre Ade – racconta la mamma Roberta Bonino, regista della coppia – Così ha convinto il papà a riprodurla. E’ venuta bene, e abbiamo pensato di iscriverla alla Performer Cup”.

I due partecipano alle selezioni provinciali a inizio 2021. Già in Classe B, “risparmiando” un anno, grazie ai risultati in Classe C di Giulia l’anno precedente. Da lì si qualificano alle regionali, poi ai nazionali dove accedono alla finalissima e si classificano secondi a livello italiano. Trovando anche un nome, quando Garrison, nell’annunciarli sul palco, li ribattezza “The Chiovellis”.

L’avventura sembra conclusa, ma la piccola Giulia ha altre idee: “Vista la ‘promozione’ in Classe A, ha proposto di tornare in gara con una nuova scena – ricorda la madre – questa volta tratta da Beetlejuice. Adora i siparietti tra lui e Lydia. Ma ero titubante: non c’era tempo, e poi volevamo inserire del tip tap che però Andrea non aveva mai ballato”. I due allestiscono una scena al volo e la portano alle selezioni: “Una vera sfida, hanno provato in totale meno di un’ora – rivela Roberta – e parte della scena l’hanno letteralmente montata dietro le quinte prima dell’esibizione”. Da lì una cavalcata inaspettata che si conclude nel modo più clamoroso, con il titolo di campioni assoluti di duo in Classe A quest’estate. Una sezione particolarmente complessa perché racchiude in un’unica categoria (senza distinzioni di età e disciplina) i migliori duetti italiani.

Dopo la vittoria è arrivata la chiamata degli autori del programma tv: e qui i coach, vedendoli durante le prove, hanno deciso di convocarli in Nazionale. Così ora, accanto a tanti giovani che sognano una vita nel mondo dell’arte, in maglia azzurra ci saranno anche loro.

“Spero di non essere il più vecchio – scherza Andrea – ma sarà bellissimo vivere questa esperienza insieme a tanti ragazzi di talento. In questi anni nei Nati da un Sogno ho visto crescere tanti ragazzi, sia artisticamente che a livello umano, e non c’è esperienza più bella“.

Giulia invece sarà senza dubbio la più giovane. La nazionale rappresenterà una nuova tappa in un cammino che vede molto chiaro: “Da grande mi piacerebbe fare questo lavoro – rivela – perché fare musical è troppo divertente. Adoro stare in sala prove, è bellissimo anche perché lì ho tanti amici. Se dovessi scegliere tra canto, danza e recitazione? Non saprei, ognuna mi dà emozioni diverse”.