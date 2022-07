Savona ai vertici delle arti sceniche: 6 titoli nazionali alla Performer Italian Cup, ecco chi rappresenterà l’Italia agli Europei

Savona. Sei titoli italiani, di cui cinque assoluti e due nella classe regina; diversi piazzamenti sul podio e una quantità di giovani artisti qualificati per i prossimi Europei di arti sceniche. Sono più che lusinghieri i risultati ottenuti da cantanti, attori e ballerini savonesi alla Performer Italian Cup di Roma, la competizione nazionale ufficiale organizzata dalla Fipass (Federazione Italiana Performer Arti Scenico Sportive).

Le fasi finali della Coppa Italia dedicata alle arti sceniche si sono svolte dal 3 all’8 luglio a Ostia Antica. Dopo aver già superato in primavera due selezioni (provinciali e regionali), i qualificati si sono contesi l’accesso alla finalissima gareggiando in batterie divise per classi (C, B e A), età e disciplina: canto, danza, recitazione, arti circensi e performer completo (categoria che richiede di includere nella stessa esibizione almeno due delle discipline precedenti).

CLASSE A – Nella classe regina a portare in alto il nome di Savona è stata la piccola Giulia Chiovelli, allieva dei Nati da un Sogno, che a soli 10 anni si è laureata campionessa italiana assoluta in ben due categorie. Prima si è aggiudicata il titolo nazionale in Performer Completo 6-11 anni con una esibizione tratta dal film Netflix “Jingle Jangle” che includeva canto, danza e recitazione. Poi, in coppia con il padre Andrea, ha trionfato anche nel Duo, una sezione particolarmente complessa perché racchiude in un’unica categoria (senza distinzioni di età e disciplina) i migliori duetti italiani: i due savonesi hanno sconfitto gli altri 15 finalisti di Classe A esibendosi in una scena (“Say My Name” dal musical “Beetlejuice”) che includeva canto, recitazione e tip tap.

Gloria in Classe A anche per Marco Caudullo di Dna Musica, che è arrivato in finalissima in una delle categorie più difficili e numerose in assoluto, il Canto Over 18 maschile: per lui un prestigioso terzo posto ottenuto con “I tuoi particolari” di Ultimo.

Altre tre savonesi si sono distinte in Classe A, ottenendo il pass per la European Cup. Due sono Performer complete 12-15 anni: si tratta di Melissa Di Pasca (Parole e Suoni, Alassio) e Alice Ghione, cairese allieva di Atmosfera Danza, che si è qualificata anche nella categoria Canto 12-15 anni. Con loro Anita Bossetti, anche lei di Parole e Suoni, che rappresenterà l’Italia nel Canto 16-18 anni femminile. La scuola alassina diretta da Alessandra Delmastro sarà presente agli Europei anche con la Compagnia Piccola Over 15, composta da Daria Zorina, Anita Bossetti, Melissa Di Pasca, Denise Mancone e Sara Mantineo.

CLASSE B – Qui sono arrivati altri tre titoli nazionali per Savona. Uno in Canto 6-11 anni, ancora con Giulia Chiovelli (Nati da un Sogno) che si è aggiudicata il primo posto assoluto cantando “Girl On Fire” di Alicia Keys. Il secondo titolo assoluto è ancora targato Nati da un Sogno: Asia Campus ha trionfato nella Recitazione 12-15 anni con il monologo “Volevo essere figlia unica” di Teresa Mannino. La terza vittoria è giunta nella Danza Over 18 maschile grazie a Stefano Salvatore Casini: il ballerino di Atmosfera Danza si è esibito sulle note di “Struggle For Pleasure” di Wim Mertens.

Con loro sul podio altri tre savonesi: Davide Settevendemie di Atmosfera Danza (secondo classificato in Canto maschile 12-15 anni), Henrique Lanteri di Parole e Suoni (terzo nel Canto maschile over 18) e Chiara Perico dei Nati da un Sogno (terza tra le donne nei Performer completi 12-15 anni).

Finalissima anche per una Compagnia Grande, quella dei Nati da un Sogno, che nell’Under 15 sono arrivati secondi con la loro Matilda. L’esibizione (regia di Roberta Bonino, coreografia di Elisa Guzzo, direzione musicale di Andrea Chiovelli, traduzione di Andrea Chiovelli e Davide Nochi) vedeva in scena: Alberto Apicella, Laura Becchi, Marco Bertoldi, Lucia Brezza, Asia Campus, Anna Chianese, Giulia Chiovelli, Beatrice De Mitri, Francesco Depalma, Virginia Diaz, Alessia Gentile, Marta Grassano, Emma Lagorio, Greta Mandaglio, Michela Muntesu, Giovanni Moras, Francesca Palermo, Paolo Parodi, Chiara Perico, Carlotta Perrone, Pietro Sargiano, Giulia Susio e Sara Valicenti.

Qualificati per gli Europei, in varie discipline: Clara Nicolosi (Performer completo femminile Over 18), Gabriele Lombardi (Canto uomini 12-15 anni), Giulia Chiovelli (Recitazione femminile 6-11 anni), Laura Becchi, Anna Chianese, Alessia Gentile e Emma Lagorio (tutte tra i Performer completi donne 12-15 anni).

CLASSE C – Nella classe d’esordio a trionfare è stato Mattia Castelli (Atmosfera Danza), che ha vinto il titolo italiano assoluto nel Canto 16-18 anni portando “Mantieni il bacio” di Michele Bravi. Mentre per Giulia Brignone (Dna Musica) è arrivato un secondo posto nel Canto femminile 6-11 anni.

Fuori dal podio ma qualificati per la Coppa Europa: Giselle Peisino (Canto femminile 6-11 anni), Marta Grassano (Performer completo donne 6-11 anni), Carola Caviglia (Canto femminile 12-15 anni), Elena Aquara e Alice Ghione (Danza donne 12-15 anni), Alice Ricotta Lazzara, Greta Mandaglio e Michela Muntesu (Performer completo donne 12-15 anni), Francesco Depalma (Performer completo uomini 12-15 anni), Mafalda Rizzieri (Canto femminile 16-18 anni), Ivan Lo Bartolo (Recitazione maschile Over 18), il Duo composto da Joshua Nochi e Allegra Gervasoni e la Compagnia Grande Under 15 di Parole e Suoni (composta da Tommaso Giraldi, Erica Nalbone, Carola Caviglia, Camilla Molle, Pietro Corradi, Alice Ricotta Lazzara, Allegra Gervasoni, Joshua Nochi e Alicia Tonietta).