Questione raccolta firme, Pensiero Critico: “Colpiti dalla risposta di Russo. E’ il sindaco che rifiuta il dialogo in certe occasioni”

Savona. “Siamo rimasti clamorosamente colpiti dalla risposta del primo cittadino Marco Russo”. A dirlo il Comitato Pensiero Critico riferendosi alle dichiarazioni del sindaco di Savona espresse sulle petizioni che sono nate per denunciare la situazione di degrado a Santa Rita e in Corso Tardy e Benech e per la questione traffico in centro.

“Il sindaco si è infatti detto addirittura contrariato dal gesto dei suoi cittadini, affermando che la raccolta firme è un comportamento muscolare sintomo della disabitudine al dialogo della popolazione – spiegano dal comitato -. Ma con quale coraggio il sindaco esterna certe dichiarazioni? È la stessa persona che si è sottratta al confronto in piazza con la cittadinanza su pubblico invito del nostro Comitato Pensiero Critico”.

Poi proseguono: “Ci viene il dubbio che il nostro sindaco sia propenso al dialogo solo quando gli faccia comodo e abbia la garanzia di sentirsi porre domande preconfezionate e gradite, ma magari ci stiamo sbagliando. A questo punto siamo molto curiosi di vedere cosa ne sarà della proposta di Chiaramonti circa un pubblico confronto sul disastro di via Nizza e della demenziale passerella in legno sulla spiaggia. Immaginiamo che anche in questa occasione il primo cittadino avrà probabilmente altri impegni concomitanti” concludono.