Raccolta firme a Savona, Russo contrariato: “Segno della disabitudine dei savonesi al dialogo”

Savona. “In questi ultimi giorni i cittadini stanno raccogliendo firme. State tranquilli e sereni e discutiamo e dialoghiamo insieme“. A dirlo in un video postato sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Savona Marco Russo sulle petizioni relative al degrado di Santa Rita e di Corso Tardy e Benech e per la questione traffico in centro.

Esorta quindi i savonesi a interagire con l’amministrazione comunale: “La raccolta di firme serve per mostrare i muscoli. E’ il segno di una disabitudine della popolazione a dialogare e a considerare l’amministrazione un soggetto con cui interloquire”.

E sottolinea, come già detto durante il primo giro di incontri nei quartieri, la disponibilità della giunta: “Desideriamo confrontarci per sentire il punto di vista dei cittadini e costruire insieme la soluzione dei cittadini”.

E conclude evidenziando la volontà di trovare un punto di incontro: “La raccolta firme deve stare sotto una petizione, in una posizione rigida invece col dialogo le proposte si costruiscono. Insieme troveremo le soluzioni dei problemi“.