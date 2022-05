Marinelli all’Albenga: prossima settimana decisiva, gli ultras spingono per l’addio dei Colla

Simone Marinelli al posto della famiglia Colla in sella all’Albenga. Uno scenario impensabile qualche settimana fa e ora perlomeno possibile. L’ex numero uno del Savona, stando alle indiscrezioni provenienti da fonti vicine al mondo bianconero, starebbe puntando dritto al club ingauno.

La famiglia Colla al momento prende tempo, ma pare che l’offerta che Marinelli avrebbe messo sul tavolo tramite i suoi collaboratori abbia una scadenza ben precisa: la fine della prossima settimana. L’ambiente di Albenga intanto inizia a prendere posizione.

Gli Ultras 84 hanno attraverso le loro pagine social mandato un messaggio chiarissimo: “Colla vattene”. La stagione che si è appena conclusa, infatti, ha visto un Albenga in disarmo: mister Lupo ha salutato tutti a qualificazione play off acquisita non certo per ragioni sportive e anche il direttore generale Mei ha preferito porre fine al rapporto con il club ingauno. In più, non è stato fatto molto lato societario per provare l’assalto alla Serie D.

A posteriori, sarebbe bastato qualche sforzo in più per tentare il colpaccio. I tanti giovani che componevano la squadra affidata e Flavio Ferraro si sono dimostrati di qualità e molto attaccati alla maglia sfiorando di un soffio l’accesso ai play off per la Serie D .