Albenga. Può una squadra prima in classifica ritrovarsi all’improvviso in piena crisi? La risposta è sì e, per citare un esempio, è sufficiente dare un’occhiata a quanto sta accadendo ad Albenga, società trovatasi alle prese con le dimissioni annunciate dai mister Lupo e Fiani nella giornata di ieri. Una differenza di vedute diventata insormontabile ed il ridimensionamento delle ambizioni progettuali di partenza, sono state queste le due ragioni principali rese note dall’ormai ex tecnico degli ingauni per giustificare la propria scelta di dire addio, il tutto in un intervento esclusivo avvenuto a “Mixed Zone”, trasmissione ideata e condotta da Claudio Nucci per commentare ed analizzare i risultati della domenica sportiva.

Mister Lupo si è dunque gentilmente concesso ai microfoni di Ivg.it esordendo in questa maniera: “Stavo ragionando in merito a questa possibilità da un po’ di tempo. Dal punto di vista emotivo, siccome sono uno che vive questo mestiere in maniera un po’ particolare rispetto ad altri, prima della partita (quella disputata e vinta 3-1 contro l’Arenzano, ndr) avevo già deciso di dare le dimissioni per far sì che il risultato non potesse influire sulla mia scelta. Sono grato a tutti coloro i quali mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere ad Albenga, resto contentissimo della scelta sportiva fatta ad inizio anno”.

L’intervistato in seguito ha proseguito entrando nel merito della propria sorprendente decisione spiegando che, a suo parere, non esistevano più i presupposti per andare avanti con l’Albenga. “Non è tanto per la situazione economica quanto per il venire meno di una determinata progettualità – ha incalzato l’allenatore – nel momento in cui non si sente più la possibilità di incidere da un punto di vista emotivo non si può fare altro se non tirarsi indietro. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato bellissimo, ho avuto la possibilità di conoscere una piazza fantastica.”

Infine il tecnico ha concluso il suo chiarimento svelando di essere andato ad Albenga per sposare un qualcosa di importante, un’ambizione venuta però appunto a mancare costringendolo a rassegnare le dimissioni. “Non me la sento di andare avanti perchè mancano i presupposti per fare qualcosa di grande. Non voglio denigrare chi mi ha dato la possibilità di allenare ad Albenga, tuttavia preferisco rimetterci qualcosa piuttosto che proseguire così. Non sono arrabbiato, credo soltanto sia giusto comportarmi così”.

È terminato in questa maniera l’intervento di Alessandro Lupo, ormai ex allenatore dell’Albenga il quale ha scelto di dimettersi dalla panchina di una squadra prima in classifica e lanciatissima in vista della fase playoff di un campionato di Eccellenza sempre più avvincente e ricco di colpi di scena.