Il sindaco Tomatis annuncia: “Colla e Cometto vogliono cedere l’Albenga Calcio”

Albenga. A due giorni dalla deadline imposta dalla controparte guidata da Simone Marinelli, è arrivata una notizia che indirizza con decisione le sorti del club ingauno. Il sindaco Riccardo Tomatis ha dichiarato di aver ricevuto il patron Colla e Cesare Cometto, i quali gli hanno comunicato di voler lasciare Albenga.

Tutto lascia intendere che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi: il momento è fondamentale per la trattativa, alla fase dei dettagli, che porterebbe Marinelli a diventare il nuovo numero uno bianconero.

Ecco il messaggio del primo cittadino ingauno:

“Questa mattina ho incontrato Giampiero Colla e Cesare Cometto che mi hanno espresso la volontà di cedere l’Albenga calcio.

Abbiamo analizzato insieme questo periodo passato alla guida dell’Albenga e ci siamo resi conto di quanto è stato fatto soprattutto in un periodo difficile come quello appena passato.

L’Albenga arrivava da una stagione di transizione superata grazie all’amore e ai sacrifici di un gruppo di Albenganesi animati da una grande passione, la famiglia Colla ha subito dovuto affrontare l’emergenza covid che è durata di fatto due anni, nonostante questo non ha mai smesso di credere nella squadra e nel progetto ed ha regalato alla città giornate di ottimo calcio come da tempo non si vedevano, sviluppando anche il settore giovanile diventato un vero fiore all’occhiello dello sport Albenganese.

Ringrazio la famiglia Colla per tutto quello che ha fatto per la squadra e do il benvenuto a chi vorrà portare avanti questo progetto indispensabile per una città come Albenga ed in particolare per i nostri giovani”.