Trofeo Laigueglia: cinque corridori in fuga

Laigueglia. Sulla salita verso Bezzo è andata in scena la prima azione degna di nota del Trofeo Laigueglia 2022, scattato questa mattina alle ore 11,03.

Dopo un avvio di gara a gran ritmo, con il gruppo che ha frenato tutti i tentativi di attacco, intorno al km 27 hanno allungato gli italiani Lorenzo Roda (186, Biesse Carrera), Riccardo Tosin (195, General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese (202, Mg.Kvis-Color for Peace-VPM); ad essi si sono aggiunti, poco dopo, Francesco Carollo (206, Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e il belga Gil Gelders (105, Bingoal Pauwels Sauces WB).

Il loro margine sul gruppo è rapidamente cresciuto: da 24″ al km 28 ad 1’05” al km 31. Tra Bezzo ed Arnasco è di 1’10”.

Dopo 35 km il vantaggio tocca i 2 minuti. I cinque fuggitivi procedono in accordo e il margine di vantaggio su un gruppo che per ora lascia fare raggiunge i 2’40” mentre si sale verso Vendone. Al passaggio a Vendono il margine è cronometrato a 2’52”.

La media dopo un’ora di corsa si attesta a 41,5 km/h. Decisamente elevata.

Ora la gara ha il suo copione preciso. Cinque uomini in fuga, dei quali due appartenenti alla stessa squadra, la Mg.Kvis-Color for Peace-VPM. Il gruppo insegue, senza lasciare troppo margine, guidato dalle squadre dei favoriti, in particolare Bardiani-Csf-Faizanè e Trek-Segafredo.

Aggiornamenti sul distacco tra i cinque attaccanti e il gruppo: 2’54” dopo 42 km, 2’46” dopo 50 km. Ancora 151,7 km da percorrere.