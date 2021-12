Cairese, Saviozzi is back: doppietta che affossa l’Alassio: “Mai facile anche se si è superiori”

La Cairese non poteva permettersi di perdere punti contro l’Alassio. Missione compiuta per gli uomini di Diego Alessi, che hanno regolato le vespe con un netto 4 a 1. Tuttavia, il match era iniziato in salita complice il vantaggio dopo pochi giri di orologio siglato da Noceti.

Protagonista del successo gialloblù, il capitano Francesco Saviozzi, tornato a gonfiare la rete su azione e ad assaporare il gusto della doppietta. “Era importante fare risultato. Anche se si è superiori non è mai facile, infatti siamo andati subito sotto. Sono strafelice per questo risultato”, commenta capitan Saviozzi.

Prossimo appuntamento contro il Taggia: “Sarà difficilissimo, non vivono un momento positivo, ma anche noi ne venivamo da una serie senza vittorie. Andremo là a giocarcela come faremo con tutte le altre squadre”.