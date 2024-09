Baseball Cairese, una perfetta prestazione vale la semifinale nei playoff per il titolo italiano Under 15

Cairo Montenotte. Domenica storica per la Cairese che si conquista il pass per la semifinale valevole per il titolo italiano Under 15 vincendo contro il Chianti Baseball.

I valbormidesi si presentano alla sfida con Anez Medina sul monte e Baccino Fabio dietro al piatto di casa base, in prima Totraku Orgest; la cerniera centrale è formata da Flores Victor e Malatesta Francesco, l’angolo caldo è difeso da Giusto Matteo, in campo esterno Sechi Giacomo, Sechi Giulio e Bertolini Giulia.

La partita inizia subito con il brivido: i toscani sfruttano una base su ball e trovano nella mazza di Bazzani un triplo che produrrà due punti; la Cairese trova subito la determinazione e costruisce con la valida di Baccino e il triplo di Giusto l’immediato pareggio. A questo punto salgono in cattedra i lanciatori Medina e Lupo che congelano le mazze sino al quarto inning.

La quinta ripresa è il momento dei cambi: Medina va a ricevere e Palazzi e Giusto si alternano sul monte; saranno gli ospiti a muovere il tabellone segnando 5 punti, ma ancora una volta la reazione dei padroni di casa è immediata, determinanti saranno le battuta da extra basi di Medina e Giusto che rendono quattro punti che portano il risultato sul 7 a 6 a favore degli ospiti.

Nel sesto inning Gabbani subentra in pedana e neutralizza gli attacchi toscani, mentre nella parte bassa della ripresa, il calo del monte avversario, le valide di Gabbani e Sechi Giulio sommate al bunt di Sechi Giacomo e alle basi per ball guadagnate da Cionti saranno determinanti per effettuare il sorpasso.

Si arriva così al settimo ed ultimo inning: a fronteggiare l’ultimo assalto avversario sarà Victor Flores in pedana che concederà un solo punto e chiuderà la pratica con tre eliminazioni al piatto.

La Cairese chiude con il risultato di 11 a 8 dopo una splendida partita. Soddisfazione per lo staff tecnico composto da Pascoli Giampiero, Fernandez Perez Pedro Miguel e Sechi Marco: “I ragazzi sono stati eccezionali, sempre concentrati, hanno reagito colpo su colpo dopo essere stati in svantaggio con determinazione e lucidità. Ora ci aspetta un turno difficile, ma se manteniamo questo approccio sicuramente ci divertiremo. Siamo orgogliosi di questi ragazzi”.

Si vola in semifinale e gli avversari saranno i Tiger di Cervignano Friuli, il Vicenza BSC-MCO e il Crocetta Parma. Si giocherà Domenica 15 Settembre sul diamante di Crocetta a Parma.

Medina lanciatore partente

Flores Victor riferimento fondamentale

Lo sguardo attento dello staff tecnico

Il tabellone finale