Cairese, l’Under 15 si ferma a Crocetta in semifinale nazionale

Parma. Stagione interessante per la Cairese che ad inizio anno non avrebbe mai immaginato un finale di campionato così fantastico. Gli eventi hanno fatto temere il peggio tra infortuni ed abbandoni e, alla fine, sommando tutto, essere arrivati alle semifinali nazionali è stato un ottimo risultato.

Ma veniamo alla gara di domenica. Tribune gremite, speaker frizzante ed uno splendido diamante fanno da cornice al match incutendo ai giovani biancorossi anche un po’ di timore. Si parte bene: Flores in base per ball è spinto in seconda da Medina, ruba la terza con Giusto in prima per base su ball; nell’azione successiva la difesa dopo aver eliminato Malatesta coglie fuori base Flores spegnendo le velleità valbormidesi. Al cambio il lead off avversario colpisce la palla violentemente e Sechi Giulio la cattura: un lancio, un out, ma l’illusione dura poco perché i friulani segnano cinque punti a ripresa prendendo il largo con autorità.

Nella terza ripresa i valbormidesi, spinti dall’orgoglio, segnano due punti sfruttando le battute di Baccino, Medina e Giusto lasciando però due uomini in base. Dopo questo sussulto i cairesi stentano a dare continuità alla loro azione anche se a tratti regalano perle di gioco apprezzate dal pubblico presente, come la doppia eliminazione effettuata ancora da Sechi Giulio che, dopo una splendida eliminazione al volo, ha assistito in prima base per il doppio gioco.

Il Cervignano vincerà anche gara due con il Crocetta per 15 a 0 qualificandosi per la final four di categoria. I biancorossi escono dal campionato con l’orgoglio di aver raggiunto le semifinali, risultato tutt’altro che scontato e maturato con il cuore nella gara contro il Chianti Baseball. Archiviato la pratica ampionato il prossimo impegno sarà sabato 28 sul diamante di Cairo per la Coppa Liguria.

La Cairese ha deciso di partecipare alla prestigiosa Coppa Robert Fontana, torneo itinerante Under 23 e domenica a Novara giocherà un doppio incontro con il Milano ed il Novara.

Le formazioni Cairese e Cervignano al saluto

Giulio Sechi, pilastro della difesa

Manifesto delle semifinali nazionali