Eccellenza: la Cairese va sotto ma poi cala il poker, per l’Alassio è sempre più dura

CAIRESE 4 (13′ Prato, 41′, 52′ Saviozzi, 48′ Facello) – ALASSIO 1 (11′ Noceti)

93′ Triplice fischio. Tre punti importanti per la Cairese.

90′ L’arbitro comanda tre minuti di recupero. Ammonito Haxiraj.

86′ L’Alassio sostituisce Lauria con Bazzarini. In precedenza, ammonizione per Brignone della Cairese.

84′ Haxiraj entra al posto di Piana.

83′ Saviozzi prova a guadagnarsi il diritto di portarsi il pallone a casa. Il diagonale è però fuori misura.

80′ Mister Alessi richiama in panchina Berretta. Al suo posto, Bablyuk.

76′ Doppio cambio. Facello lascia spazio a Tamburello. Cambio di portiere: Ben Ayech per Bonsignore.

75′ C’è gloria anche per un Moraglio per larghi tratti inoperoso. Gran parata sulla punizione di Lombardo.

74′ Ammonizione per Piana.

71′ Alassio con l’uomo in meno, espulso per proteste Invernizzi. Nella Cairese, Pastorino lascia il posto a Piacentini.

69′ Ormai è monologo Cairese, Saviozzi prova a togliersi lo sfizio del goal in rovesciata.

67′ Pastorino ci riprova dalla distanza. Bonsignore para in due tempi.

66′ Bella ripartenza della Cairese, Pastorino calcia verso la porta ma il pallone è alto sulla traversa.

65′ Bella discesa di Berretta sulla fascia destra. Cross in mezzo, Saviozzi controlla ma Bonsignore in uscita riesce a far suo il pallone.

61′ Cambi per la Cairese: Gaggero viene rilevato da Brignone. L’Alassio manda in campo Panarello per Coulibaly.

59′ Partita saldamente in mano alla Cairese, l’Alassio non sembra in grado di poter esercitare una pressione costante che possa far nascere le reti necessarie per rientrare in partita. Ammonito Berretta per un fallo a centrocampo.

55′ Coulibaly I entra al posto di Capitta.

54′ Moraglio sbaglia l’uscita. Gli attaccanti ospiti non riescono però ad approfittarne.

52′ Poker della Cairese! Saviozzi riceve in area, si sistema il pallone e calcia al volo senza lasciare scampo al portiere.

48′ Cross di Durante per Saviozzi, colpo di testa facile preda di Bonsignore. Berretta punta la porta ma la conclusione è troppo centrale.

46′ Cairese subito pericolosa con un cross basso di Gaggero.

Secondo tempo

Il primo tempo si conclude con il doppio vantaggio dei gialloblù

48′ Eurogoal di Facello che fa quasi come Zola contro la Juve! Sterzata e cross di Durante, Facello da appena dentro l’area colpisce di testa ma con la forza di un calcio di collo e infila nell’angolo alla destra di Bonsignore.

46′ Ammonito Pastorino, probabilmente per proteste.

45′ Facello apre per Pastorino. Conclusione alta. La Cairese sembra poter dilagare da un momento all’altro.

41′ Esplode la tifoseria gialloblù! Capitan Saviozzi segna il primo goal su azione in questo campionato e lo fa con una gran conclusione sul secondo palo che lascia di sasso Bonsignore. Assist di Pastorino.

39′ Ammonito l’estremo difensore alassino per perdita di tempo. Ci prova Piana al volo da fuori. Bella coordinazione ma conclusione abbondantemente fuori misura.

37′ Bel controllo orientato di Pastorino. Cross insidioso che però non trova la testa di nessun compagno.

21′ Ancora Prato in proiezione offensiva. Stoppa in area e calcia verso la porta. Sfera abbondantemente alta. Tiro di Saviozzi potente ma centrale.

28′ Brutto fallo di Gargano salito in pressing su Colombo. L’arbitro estrae il giallo.

26′ Nonostante i tanti punti di differenza in classifica e il fatto che la retrocessione sia ormai vicinissima, l’Alassio appare pugnace e sempre pronto a ripartire pericolosamente ogni volta che recupera palla. Nel frattempo, Pastorino prova a raddoppiare con un rasoterra. Parata di Bonsignore.

24′ La Cairese perde un brutto pallone sulla trequarti che dà il là al contropiede dell’Alassio. Ci mette una pezza Prato in scivolata, ma per l’arbitro è fallo. Ammonito il difensore dei valligiani.

18′ Raddoppio della Cairese su colpo di testa di Facello annullato per un fallo ravvisato dal direttore di gara.

17′ Saviozzi serve Pastorino. Conclusione ribattuta in calcio d’angolo. La Cairese continua a spingere.

13′ Pareggio della Cairese! Forcing offensivo dei gialloblù che si tramuta in due conclusioni ribattute dalla difesa ospite, la prima di Durante e la seconda di Berretta. Sul seguente corner, Prato di testa riesce a indirizzare verso la porta e a pareggiare i conti.

11′ Alassio in vantaggio. Gli ospiti recuperano palla sulla trequarti, Gargano mette in mezzo un bel cross sul quale si avventa Noceti che, di testa, trafigge Moraglio.

8′ Partita con frequenti ribaltamenti di fronte. La Cairese reclama dopo che Pastorino rimane a terra in area in mezzo a un groviglio di maglie bianche.

1′ Parte forte la Cairese, subito con una conclusione di Saviozzi potente ma alta sopra la traversa. I gialloblù si dispongono con il classico 3-4-2-1 con Berretta e Pastorino a sostegno di Saviozzi. Modulo 3-5-2 per l’Alassio.

Primo tempo

Cairo Montenotte. Classico match da non sbagliare per la Cairese, che contro l’Alassio cerca di consolidare una posizione utile per disputare la seconda parte di campionato per provare a salire.

La Cairese scende in campo con 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Gaggero, 4 Prato, 5 Moretti F, 6 Facello, 7 Durante, 8 Piana, 9 Berretta, 10 Pastorino, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Turco, 14 Moretti L, 15 Brignone, 16 Tamburello, 17 Haxiraj, 18 Briano, 19 Bablyuk, 20 Piacentini. Allenatore: Alessi.

L’Alassio risponde con 1 Bonsignore, 2 Cafiero, 3 Invernizzi, 4 Coulibaly D, 5 Cordano, 6 Capitta, 7 Passalacqua, 8 Noceti, 9 Gargano, 10 Lombardo, 11 Lauria. A disposizione: 12 Ben Ayech, 13 Bazzarini, 14 Oviahon, 15 Coulibaly, 16 Panarello, 17 Betancourt. Allenatore: Luciani.