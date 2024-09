Tre punti per la Cairese, domenica la trasferta a Fossano. Il preparatore atletico Di Pietro: “Sarà la nostra finale di Champions”

Cairo Montenotte. Infrasettimanale dolce quello della Cairese che ha battuto 3-1 l’Asti nel terzo turno della Serie D 2024/2025. Decisivi i gol di Gueye (doppietta) e Silvestri per ribaltare lo svantaggio iniziale e issare il vessillo gialloblù al secondo posto in classifica. Oltre al mister Riccardo Boschetto (qui le sue parole), hanno commentato la sfida il figlio vice-allenatore Federico e il preparatore atletico Giovanni Di Pietro. “La squadra ha fatto un’ottima prestazione, controllando la gara e creando tante occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo cresciuti ancora ottenendo la vittoria”, ha detto Boschetto, mentre Di Pietro ha affermato: “Sono ragazzi che lavorano tanto e hanno fatto una prova di carattere. Siamo contenti, possono solo crescere”.

Una performance corale quella messa in campo mercoledì e che riceve il voto dal vice-allenatore: “Oggi tutti sono da 7 e mezzo. La prestazione di squadra è venuta fuori, anche chi è entrato ha dato il suo contributo. Se devo citare un singolo, mi è piaciuto molto il capitano (Emanuele Boveri, ndr)”. La Cairese vista in queste prime partite appare anche decisamente più brillante di quella che ha perso in Coppa a fine agosto, contro l’Imperia. Sull’aspetto della preparazione, infatti, commenta Di Pietro: “Bisogna stare tranquilli, i carichi delle primi settimane erano tanti ed era normale non essere brillanti. Adesso abbiamo diminuito il carico ma alzato l’intensità”.

Infine, lo sguardo dei due componenti dello staff alla trasferta di domenica contro il Fossano. “Li conosciamo bene – dice Boschetto – e hanno anche portato degli innesti di qualità. Sarà una partita complicata contro una squadra che come noi vuole salvarsi. Dobbiamo continuare a migliorare, giocando con serenità e mettendo in pratica le cose che abbiamo preparato. Se giochiamo come abbiamo fatto oggi faremo un’ottima prestazione“. Queste invece le parole del preparatore Di Pietro, che suona la carica: “La settimana è particolare, c’è da smaltire velocemente. Dobbiamo essere pronti, perché la partita contro il Fossano è la nostra finale di Champions“.