Serie D, Cairese nel segno di Gueye: “Contento per i gol, ma la cosa più importante era la vittoria”

Cairo Montenotte. Al “Cesare Brin” non si passa. La Cairese si sta rendendo protagonista di un inizio di campionato entusiasmante: sia la qualità del gioco che i numero di punti in classifica risultano in crescita, già 6 lunghezze dopo appena tre partite.

Nell’exploit gialloblù, con conseguente secondo posto (condiviso con Albenga e Borgaro Nobis) in classifica, spicca il nome di Chris Gueye, attaccante prelevato in estate in seguito la stagione disputata con la Cavese valsa la promozione in Serie C.

Per il bomber senegalese sono già 4 le reti messe a segno in appena tre match, un ruolino di marcia impressionante. “Sono molto contento – commenta Gueye al termine della gara odierna vinta 3-1 contro l’Asti -, la cosa più importante era la vittoria. Il fatto che sia arrivato il gol, essendo un attaccante, mi rende felice, ma io voglio essere decisivo per la squadra. Tutte le mie reti sono frutto del lavoro del gruppo”.

“Ho visto bene la squadra – ha proseguito l’attaccante -, il mister ha preparato bene la partita”. L’intervistato ha preferito non avventurarsi in pronostici riguardanti il suo possibile bottino di gol al termine della stagione, però ha chiosato: “Ogni sfida per me è una finale, questo è solo l’inizio”.

Infine sull’intesa con i compagni, sugli avversari odierni e sulla gara che domenica vedrà la Cairese di scena (in trasferta) a Fossano, Gueye ha concluso dichiarando: “Già da domani inizieremo a preparare la prossima partita. L’Asti è una buona squadra, farà un grande campionato. Siamo un gruppo nuovo, stiamo lavorando piano piano. Sono a disposizione della squadra e faccio il lavoro sporco, poi se il gol arriva sono felice”.