Seconda Categoria “C”: Albissole in campo contro il Pallare, segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Albissole 2-0 Pallare (8’ Calcagno, 39’ Romano) [Live]

Albissola Marina. Oggi allo stadio Faraggiana va in scena uno dei match validi per la terza giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone C). Protagoniste del match odierno sono Albissole e Pallare, due formazioni al momento occupanti le zone nobili della classifica e volenterose di proseguire l’ottimo percorso intrapreso.

I padroni di casa guidati da mister Gasparlin si schierano con Nucci, Caria, Sala, Vanoli (C), Vacca, Lupi, Romano, Vallarino, Calcagno, Di Mare e Porta.

A disposizione ci sono Ottonello, Crino, Zucca, Bertora, Merica, Costa, Rebagliati.

Gli ospiti allenati da Gian Marco Albesano rispondono invece con Piantelli, Perrone, Borro, Boudali, Grosso (C), Abbaldo, De Luca, Maistrello, Pansera, Morando e Bellomia.

In panchina si accomodano Becco, Vigliero, Monni, Shqau, Jallow, Garabello e Callegari.

Arbitro del match è il signor Ayoub Chamchi della sezione di Savona.

Alle 14:34 il direttore di gara comanda l’inizio delle ostilità con le formazioni che iniziano a studiarsi per poter poi colpire al momento opportuno.

Al 5’ pronti via e sono subito gli ospiti a rendersi pericolosi con il tentativo dalla distanza di un ottimo De Luca. Nucci in tuffo salva i suoi deviando in corner

All’8’ è vantaggio biancazzurro al Faraggiana. Romano di testa libera Calcagno che, tutto solo, fredda Piantelli con una zampata da rapinatore d’area: 1-0 Albissole!

Al 16’ mister Gasparlin si trova costretto ad operare la prima sostituzione del match: un dolorante Lupi lascia il posto al ritrovato Crino (anche lui reduce da un infortunio)

Al 22’ Sala trova il raddoppio con un ottimo diagonale, ma il direttore di gara annulla tutto a causa dell’offside proprio del numero 3 dei Ceramisti

Al 36’, successivamente ad una fase di stallo del match, l’arbitro sanziona l’intervento scorretto di Boudali: cartellino giallo per lui

Al 39’ i padroni di casa trovano il raddoppio. Calcagno con uno splendido filtrante tra le linee trova Romano che, davanti a Piantelli, lo supera con uno splendido pallonetto: 2-0 Albissole al Faraggiana!

Al 40’ l’arbitro sanziona il numero 7 biancazzurro a causa della sua esultanza eccessiva

Al 45’ uno scatenato Romano libera splendidamente Vanoli il quale, con un siluro dal limite, esalta i riflessi dell’estremo difensore avversario: che brivido per il Pallare!

Al 45’+2 Pansera non concede la distanza venendo sanzionato dal direttore di gara

Al 45’+3 Sala prova la botta dalla distanza, tuttavia la sua conclusione termina larga

Finisce così 2-0 un primo tempo divertente, una prima frazione in cui l’Albissole ha saputo concretizzare al meglio la propria superiorità. L’impressione è che servirà altro al Pallare per riacciuffarla, questo per una seconda parte di match che si prospetta come davvero appassionante.

Alle 15:38 prendono il via i secondi 45’ con i tecnici che optano per confermare gli stessi 11 scesi in campo all’inizio della sfida. Unica variazione Crino al posto dell’infortunato Lupi.

Al 2’ subito Ceramisti pericolosissimi. Un’ottima azione viene conclusa da Romano a botta sicura, tuttavia Piantelli in tuffo salva i suoi con un super intervento

Al 6’ mister Gasparlin opta per cambiare qualcosa: dentro Rebagliati, fuori un ottimo Sala

All’8’ Pallare in 10 uomini! L’arbitro punisce Boudali con la seconda ammonizione del match lasciando gli ospiti in inferiorità numerica

Al 13’ ci provano gli uomini di mister Albesano, tuttavia la retroguardia biancazzurra risponde presente

Al 15’ Calcagno tenta di chiudere la sfida, ma la difesa ospite respinge la sua conclusione

Al 16’ arriva la prima sostituzione tra le file degli ospiti con Vigliero che preleva uno stanco Pansera

Al 28’, in seguito ad una fase di stallo, mister Gasparlin opta per cambiare qualcosa: fuori Di Mare, dentro Costa

Al 31’ l’infortunio di De Luca costringe mister Albesano ad un altro cambio: dentro Shqau al suo posto

Al 37’ i padroni di casa operano un’altra sostituzione con Bertora che prende il posto di uno stremato Caria

Al 42’ ultimo per i biancazzurri: dentro Merica il quale preleva l’acciaccato Porta