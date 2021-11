Albissole, mister Roberto Gasparlin: “Siamo padroni del nostro destino”

L‘Albissole ha centrato il terzo successo in altrettante partite. Vittoria contro il Pallare e primo posto in classifica confermato.

“Il Pallare è una squadra attrezzata e quadrata – commenta mister Roberto Gasparlin – che fa giocare male gli avversari. In settimana, abbiamo preparato bene una partita importante contro l’unica squadra che, in amichevole, ci ha battuto. Sarà fondamentale non abbassare la concentrazione“.

Il prossimo appuntamento sarà contro il Plodio, ma al tecnico dei ceramisti l’avversario chiunque esso sia importa relativamente: “Siamo padroni del nostro destino, basta non sottovalutare nessuna avversaria. I miei ragazzi sono in grado di fare male a tutti quando giocano come sanno”.