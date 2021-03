Savona. Che le cose sarebbero andate bene lo si è capito fin da subito, appena la musica si è fermata e Frank Matano si è lasciato andare ad un “Wow, per le braccia di Vishnu!” detto con ancora la bocca aperta per lo stupore. Ma che le cose sarebbero andate così bene forse non se lo aspettavano neanche loro. Eppure è stato proprio così.

Francesca Orlando, danzatrice professionista pluridiplomata e direttore tecnico e artistico dell’Accademia Arti Etniche e Danze del Mondo Asd Negma e le Stelle d’Oriente di Savona, ed il suo corpo di ballo hanno ottenuto il Golden Buzzer a Italia’s Got Talent e dunque accedono direttamente alla finale del talent-show in onda su Tv8.

di 12 Galleria fotografica L'Asd Negma porta Bollywood a Italia's Got Talent









Nella puntata andata in onda ieri sera, Francesca, il suo partner di ballo Federico e gli altri danzatori dell’Asd Negma si sono esibiti davanti a Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich con una complessa e “affollata” coreografia in pieno stile Bollywood. Ritmi trascinanti, costumi sgargianti e movenze in pieno stile indiano hanno rapito i quattro giudici ed anche il pubblico in sala, che non ha fatto mancare la propria standing-ovation ancora prima che il “pezzo” arrivasse alla sua conclusione.

Poi parola è passata ai giudici. Bastianich ha voluto sapere se il gruppo sia mai stato in India e Francesca lo ha confermato: “Non solo, lavoriamo sia in India che in Italia, ovviamente”. Matano ha ritenuto quella di Francesca, Federico e gli altri ragazzi della scuola savonese “una delle performance di ballo più belle che abbia mai visto a Italia’s Got Talent. Mi sono divertito come un pazzo e trovo incredibile la credibilità che avete nel realizzare queste coreografie, sapendo che vengono da una cultura completamente diversa. Non per nulla vi hanno preso a lavorare in India, cosa che certifica il fatto che siete bravissimi”.

Mara Maionchi ammette di aver avuto “qualche dubbio all’inizio. Quella indiana è una cultura particolare, ha un modo di muoversi e di vivere molto particolare. Ma quando avete iniziato a ballare ho messo da parte ogni perplessità. Siete stati formidabili”. Federica Pellegrini: “Si nota subito quando delle persone appassionate. E si nota che voi amate la cultura indiana. Il vostro ballo è stato super-energetico, super-credibile, bellissimo. Siete stati molto bravi”.

E infine Bastianich: “In India il colore è ricchezza, cultura, vita. Siete riusciti a mettere in scena un ballo che strizzava l’occhio a quello degli indiani, che hanno un senso di ritmo fantastico, diverso da quello italiano e americano. Fanno cose perfette, ma sempre col sorriso. Voi avete catturato quello spirito ‘super Bollywood’. Quando vai in India i matrimoni vanno avanti per giorni, la festa continua, quindi…”

Quindi anche nello studio di Italia’s Got Talent si è tornati a ballare nuovamente. E proprio mentre la festa impazzava, Bastianich ha spinto il Golden Buzzer, che ha regalato al corpo di Ballo “quattro sì” e l’accesso automatico alla finalissima del programma.

E per chiudere in bellezza un’esibizione fantastica, ecco anche i quattro giudici salire sul palco e prendere parte alle danze sfrenate dei Negma. In attesa di rivederli sul palco.