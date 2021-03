Savona. Grande attesa per la finale di Italia’s Got Talent, programma televisivo a cui partecipa il gruppo Negma Dance Group, che si è esibito mercoledì 10 marzo con lo spettacolo ispirato a Bollywood, portando a casa grandi applausi.

Francesca Orlando, danzatrice professionista pluridiplomata e direttore tecnico e artistico dell’Accademia Arti Etniche e Danze del Mondo Asd Negma e le Stelle d’Oriente di Savona, ed il suo corpo di ballo hanno ottenuto il Golden Buzzer a Italia’s Got Talent e dunque accedono direttamente alla finale del talent-show in onda domani, mercoledì 24 marzo, su Tv8.

di 12 Galleria fotografica L'Asd Negma porta Bollywood a Italia's Got Talent









L’esibizione che ha portato il gruppo in fiale è avvenuta davanti a Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich: ritmi trascinanti, costumi sgargianti e movenze in pieno stile indiano hanno rapito i quattro giudici e il pubblico in sala, che non ha fatto mancare la propria standing-ovation ancora prima che il “pezzo” arrivasse alla sua conclusione.

Come vuole il programma, si sono poi espressi i giudici che hanno accolto il gruppo con commenti più che positivi. Ora non resta che attendere il giudizio finale, quello del pubblico.