Savona. Si è infranto ad un passo dalla meta il sogno del Negma Dance Group (capitanato da Francesca Orlando) di vincere l’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

Nella finale andata in onda ieri sera su Tv8, il corpo di ballo della danzatrice professionista, che è anche direttore tecnico e artistico dell’Accademia Arti Etniche e Danze del Mondo Asd Negma e le Stelle d’Oriente di Savona, non è riuscito a conquistare i giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich così come avvenuto nella puntata dello scorso 10 marzo, quando la coreografia ispirata a Bollywood aveva ottenuto addirittura il Golden Buzzer (e aveva spinto i quattro giudici a salire sul palco e azzardare a loro volta le movenze dei danzatori savonesi).

La vera e propria classifica è stata stilata a fine puntata. Al termine delle esibizioni (QUI quella dei Negma), i giudici hanno passato in rassegna tutti e dodici i concorrenti in gara, stabilimento la loro presenza o meno sul podio.

I Negma sono rimasti in competizione per l’accesso al podio fino alla fine: il gruppo di ballo, infatti, è stato eliminato come quartultimo, cosa che lasciava sperare potesse salire sul podio.

Purtroppo per i suoi componenti, il gruppo savonese non è riuscito ad ottenere una delle tra piazze d’onore.

Per il corpo di ballo savonese resta comunque l’orgoglio di aver portato in alto il nome della città di Savona, di aver ottenuto l’accesso diretto alla finalissima del talent show ed il generale riconoscimento dei quattro giudici e del pubblico, rimasto letteralmente a bocca aperta per la perfetta coreografia e, soprattutto, per l’abilità nel ricreare sul palco dello show le fantastiche atmosfere dei musical “made in India”.

Un ultimo avviso: volutamente, in questo articolo, abbiamo evitato di indicare chi sia il vincitore del talent-show per non “spoilerare” l’esito della finalissima a quanti, magari, non sono ancora riusciti a vederla.