Savona. Come ogni anno alla vigilia della processione di Nostra Signora di Misericordia, anche questa sera Savona e la valle del Letimbro si sono illuminate grazie ai “balunetti”, i palloncini (ma non solo) illuminati da candele posizionati fuori dalle finestre e dai balconi del centro città.

Una consuetudine che in questo anno di difficoltà a causa del perdurare della pandemia non è solo una “tradizione” della città, ma anche (ancora) un segnale di speranza per la città e per l’intero Paese.

Foto 2 di 2



La tradizione è così radicata da aver “meritato” un gruppo Facebook dedicato nel quale i savonesi pubblicano le loro creazioni più belle ed originali (gruppo da cui, tra l’altro, provengono le foto pubblicate in questo articolo).

E questa sera la redazione di IVG.it, con il direttore editoriale Sandro Chiaramonti ed il direttore responsabile Andrea Chiovelli, ha fatto un giro in macchina per le strade savonesi, proprio “a caccia” delle luminarie più suggestive.

Domani giovedì 18 marzo, poi, si terrà la vera e propria festa patronale della città. Anche quest’anno, come lo scorso anno, non sarà possibile partecipare alla tradizionale solenne messa delle 9.30 nella chiesa del Santuario per le ben note misure anti-Covid. La funzione, comunque, sarà invece trasmessa in diretta su IVG.