Lavoro, Bucci: “A Savona numeri in calo, chiedetevi perché”. Russo: “Il confronto tra territori è un approccio sterile”

Savona. “Ha già risposto molto bene ieri l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Savona Francesco Rossello: le dichiarazioni del sindaco Marco Bucci sono incomprensibili, i dati per quanto riguarda la nostra provincia sono incoraggianti. Ritengo inoltre che fare un confronto tra i territori sia un approccio sterile. Dobbiamo guardare alla Liguria come un sistema integrato in cui ogni realtà gioca un ruolo fondamentale allo sviluppo complessivo della Regione”.

Sono queste le parole del primo cittadino di Savona, Marco Russo, in risposta alle affermazioni di ieri del sindaco Bucci, ora candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Liguria.

Insomma una risposta, quella del sindaco, che vuole anche sottolineare che Savona si sia collocata al 23esimo posto sui 112 capoluoghi italiani per libertà economica intesa come “facoltà di individui e imprese di investire, crescere e innovare”. È quanto emerso da uno studio realizzato da Confcommercio Genova e Istituto Bruno Leoni, presentato ieri (16 settembre) durante l’assemblea pubblica dell’associazione di categoria al Palazzo della Borsa.

“Sono dati importanti che non si possono non prendere in considerazione”, afferma il sindaco.

Il tutto è partito ieri dalla dichiarazione di Bucci in merito ai dati Istat della Liguria riferiti al secondo trimestre del 2024. “Ho visto questi dati ma non ho visto i dettagli. I dettagli che abbiamo noi per Genova dicono esattamente l’opposto: siamo in crescita. Alla Spezia i dettagli sono esattamente l’opposto, cioè sono in crescita. A Imperia sono in crescita. Probabilmente stanno scendendo a Savona, chiedetevi come mai”, aveva affermato Bucci.

E se ieri sono arrivate parole dure da parte dell’assessore Rossello: “È inaccettabile il fatto che Bucci parli della provincia di Savona come se fosse una terra straniera che non gli interessa, ignorando che Savona ha registrato ottime performance rispetto alla vivibilità ed alla libertà economica“, oggi non è mancato il monito del sindaco.