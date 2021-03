Da Benedetto a Francesco la devozione dei papi per Nostra Signora di Misericordia

Savona. Il legame tra la città e Nostra Signora di Misericordia va ben oltre gli aspetti religiosi. Giovedì, 18 marzo 2021, si ricorda il 485^ anniversario dell’apparizione al Beato Botta della patrona della città e della diocesi. Correva l’anno 1536 e si iniziò a costruire la basilica, terminata nel 1610, periodo durante cui Savona dovette anche affrontare una delle tante guerre con Genova.

Il ricordo corre subito alla visita di Papa Benedetto XVI, il 18 maggio del 2008, al termine della quale Ratzinger si trasferì per la messa in piazza del Popolo, dopo aver lasciato nella cripta la Rosa d’oro come segno di riconoscenza verso la Madonna.

Vescovo era Vittorio Lupi, che giovedì concelebrerà la messa solenne delle 9.30 assieme al vescovo Calogero Marino, al rettore del Santuario don Giovanni Laiolo, al vicario generale don Angelo Magnano e ad altri sacerdoti. Nella basilica ci saranno anche rappresentanze di ordini religiosi, confraternite e aggregazioni laicali ma non le autorità.

Per le misure di contrasto alla pandemia non saranno ammessi i fedeli, che potranno invece entrare alle funzioni delle 6, 7, 8, 11, 16 e 18, fino a un massimo di 80 persone. La cripta sarà aperta ma non si potrà toccare ne’ tantomeno baciare il piede della statua della Madonna, come tutti i fedeli vogliono fare in tempi normali.

Abolita anche la processione che ripercorreva il cammino verso il Santuario lungo le nove cappellette, ma l’invito del vescovo e non solo è quello di tenere in vita la tradizione dei tradizionali “balunetti” appesi a finestre e balconi, o comunque di un qualche tipo di luminaria.

La messa solenne delle 9,30 sarà invece trasmessa in diretta e su Facebook da IVG.

Molti savonesi ricordano anche e soprattutto le parole di Francesco, pronunciate il 10 maggio 2015 per ricordare il bicentenario dell’incoronazione. Disse, durante la funzione celebrata dal cardinale Domenico Calcagno, che la madre di Misericordia “è sempre vicina e soccorrere tutti i suoi figli che si trovano in pericolo”. Ricordò infine il motto “misericordia e non giustizia”.

Non abbiamo timore di essere tacciati di retorica nel dire che simile parole sono così lontane ai nostri giorni (credo religioso a parte), quando si fa fatica a nominare persino il perdono.