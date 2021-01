Finale Ligure. Dalle ore 9.00 di questa mattina esplosioni all’interno delle aree ex Piaggio a Finale Ligure: per molti cittadini, che hanno sentito i boati generati dalle cariche, si trattava dell’atteso via libera alle opere di demolizione dei manufatti ancora presenti all’interno della zona, da tempo in stato di degrado e abbandono (con relative polemiche al seguito), invece non è così in quanto è in corso una esercitazione da parte della Marina Militare, che ha scelto il sito finalese per alcuni test operativi.

Non sono mancati mugugni da parte della popolazione che non sarebbe stata avvisata: le deflagrazioni hanno creato spavento e preoccupazione.

In azione, quindi, mezzi e personale militare: secondo quanto appreso, e stando ai protocolli operativi sull’esercitazione, sono state fatte esplodere delle micro-cariche, ecco il motivo dei boati avvertiti nell’area più limitrofa alle aree ex Piaggio.

L’esercitazione si sta effettuando con l’accordo della proprietà delle stesse aree e con relativa comunicazione inoltrata alla Prefettura di Savona e alle autorità comunali.

Inoltre, la Marina Militare sarà impegnata in altre esercitazioni nel comprensorio finalese e del ponente savonese, comprese le zone dell’entroterra. Dunque un vero e proprio ciclo di esercitazioni programmate e che si svolgeranno anche nei prossimi giorni.