Finale, il 23 settembre l’open day dell’Accademia Musicale

Finale-Varigotti. Anche l’Accademia Musicale del Finale apre i battenti: lunedì 23 settembre, dalle 16 alle 19, ha luogo l’open day per consentire di visitare la scuola di musica a Varigotti, in via Aurelia, presso il Centro Fontana.

A colloquio con i docenti “si potrà scegliere il corso di musica più adatto o confermare quello già intrapreso. Sono invitati sia giovani allievi che appassionati della musica non più giovanissimi ma pur sempre desiderosi di soddisfare un sogno”.

Le iscrizioni sono aperte anche sul sito: accad.musicafinale@gmail.com