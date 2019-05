Finale Ligure. L’aggiornamento del Puc, un progetto per le aree ex Piaggio e l’iter per le aree Ghigliazza: queste le sfide del sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli nel suo secondo mandato da primo cittadino finalese, dopo la vittoria alle elezioni comunali.

“Abbiamo un vasto patrimonio immobiliare sul quale mettere mano e intervenire, non sarà una cosa semplice, ma è un impegno che dobbiamo perseguire nell’ambito del nuovo Piano Urbanistico Comunale” afferma.

di 22 Galleria fotografica Elezioni Finale, vincitori e vinti









“Sulle ex aree Piaggio e su Ghigliazza dobbiamo arrivare a conclusioni positive nell’interesse della città e dei finalesi, sono sfide importanti che ci attendono nei prossimi anni di amministrazione comunale” aggiunge ancora Frascherelli.

Tra le pratiche incombenti di questo inizio di mandato sicuramente la nomina del nuovo direttore di Finale Ambiente, in ballo non solo la questione rifiuti, ma anche quella dei parcheggi e del piano mobilità, oltre alla spinosa querelle sul porto turistico, con il Comitato dei diportisti che rimane sul piede di guerra: “Attendo a breve la graduatoria” dice il primo cittadino.

Intanto dopo la proclamazione ufficiale il sindaco ha incontrato gli uffici comunali e parlato con i dipendenti, un saluto per iniziare al meglio il suo mandato “bis”.

Quanto alla composizione della giunta comunale il primo cittadino finalese è al lavoro: Andrea Guzzi sarà il vicesindaco e dovrebbe mantenere le attuali deleghe, idem per Clara Brichetto, Delia Venerucci e Claudio Casanova. Tuttavia in corsa ci sono anche Marilena Rosa (220 preferenze) e Franco Desciora. Unico rebus potrebbe essere quello dell’assessore all’urbanistica, che avrà non poche gatte da pelare. E per questo non si esclude un nuovo assessore esterno: “Ci stiamo ragionando, la squadra sarà in gran parte confermata anche alla luce dei risultati elettorali, pensiamo di presentarla agli inizi della prossima settimana” conclude il sindaco finalese.