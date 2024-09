Finale Ligure, domenica l’ingresso del nuovo parroco don Cortesi

Finale Ligure. Domenica 22 settembre alle ore 15:30 don Lorenzo Cortesi farà il suo ingresso come nuovo parroco delle comunità San Biagio in Finalborgo e Sant’Eusebio, nella frazione Perti, con la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino.

Nato il 14 gennaio 1957 (67 anni) ad Alzano Lombardo (Bergamo), ordinato il 18 settembre ’82, già dehoniano e ora incardinato nella diocesi di Savona-Noli, sostituirà don Gianluigi Caneto, il quale ha rinunciato all’incarico al compimento dei settantacinque anni d’età e risiederà a Rialto, suo luogo d’origine nel ’49.

Apprezzato studioso della storia del Finalese, era giunto in San Biagio dopo essere stato guida spirituale a Calice Ligure e successivamente a San Pietro in Rialto e San Lorenzo Martire, in località Vene. Lo scorso 15 settembre ha presieduto la sua ultima messa da parroco di Finalborgo e Perti. A salutarlo sono stati tanti fedeli, tra i quali i portatori della Madonna del Carmine, e i rappresentanti dell’amministrazione civica.