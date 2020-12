Nasce “ValBormida Food”, il portale gratuito per sostenere bar e ristoranti

Valbormida. Un portale gratuito per sostenere bar, pub e ristoranti. Questa l’idea di un gruppo di ragazzi del territorio, conosciuti come “BVB”, che hanno dato vita al progetto “ValBormida Food”.

All’interno del sito si possono trovare menu, contatti e tutte le informazioni necessarie per gli ordini da asporto e il delivery. E per chi possiede un locale in Valbormida o nei dintorni e desidera sponsorizzare gratuitamente la tua attività, basterà compilare il modulo presente sul sito.

“Abbiamo creato questa pagina con l’intento di aiutare i locali che in questo periodo di restrizioni hanno accusato numerose difficoltà. All’interno del sito potete trovare tutti i locali della Valbormida aderenti, con la possibilità di visionare i ristoranti che consegnano a casa tua” spiegano i “BVB” (gruppo di ragazzi che interagisce con la popolazione organizzando eventi e condividendo sui social vignette satiriche riguardanti la Valle).

ValBormida Food è presente anche sui social Instagram e Facebook, dove vengono pubblicati aggiornamenti quotidianamente.

Un’iniziativa che richiama “Valbormida Delivery”, il progetto ideato ad aprile dal Comune di Millesimo e dedicato al commercio. Anche in questo caso si tratta di un servizio gratuito, nato per mettere in comunicazione commercianti e clienti in un periodo in cui tra lockdown, chiusure e passaggi da zone rosse, arancioni e gialle tutto è sempre incerto. Gli esercenti possono inserire sul sito dedicato il prodotto in vendita e i clienti attraverso pochi click possono acquistarlo on line e riceverlo direttamente a casa.