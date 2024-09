Coppa Italia Promozione, sfida decisa al Corrent: il LIVE di Carcarese-Ceriale

CARCARESE – CERIALE 1-1 (62’ Beluffi G., 64’ Brignone)

19’ GOOOOOOL! Pareggia subito la Carcarese con il solito Brignone che nel cuore dell’area si gira e si sposta il pallone sul sinistro prima di calciare all’angolino. 1-1

17’ GOOOOOOOOL! Punizione per il Ceriale, battuta a sorpresa per Vignola che si inserisce e batte Giribaldi sul secondo palo. 0-1

16’ È il turno di Kosiqi, entra per Poggi

14’ azione insistita della Carcarese, che si conclude con il cross di Brignone e l’incornata di Poggi: Vinci blocca sicuro

13’ Entra Molina al posto di Secco

8’ Secondo cambio per Battistel: Fabio Moretti prende il posto di Dematteis

4’ Punizione dalla linea laterale dell’area, rasoterra di Spozio che supera la traversa, Poggi sotto misura manca la deviazione in porta

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

49’ Termina il primo tempo sul risultato di 0-0

43’ Infortunio per Casassa, al suo posto entra Ghirardi

38’ occasione per la Carcarese: cross dalla sinistra di Casassa sul secondo palo, dove Dematteis colpisce al volo di piatto ma non riesce a centrare lo specchio della porta

36’ Cross di Prudente per Mariani che in area anticipa Moretti e colpisce di prima da posizione ravvicinata, per fortuna della Carcarese la palla finisce sul fondo

35’ Mancino al volo di Poggi da posizione defilata, Vinci si oppone e manda in angolo

33’ Palla in profondità per Poggi che avanza verso la porta, ma viene pescato in fuorigioco

20’ Mariani ci prova dal limite, palla deviata in angolo

18’ Casassa recupero palla sui 20 metri e calcia a porta vuota, ma la sua conclusione è alta

16’ Ammonito anche Bonifacino, per fallo da dietro su Andreetto

15’ Giallo per Cenisio, falloso su Dematteis

12’ Un rimpallo sulla trequarti favorisce Beluffi G. che entra in area, ma un diagonale perfetto di Nonnis sventa la minaccia

11’ Varaldo non ce la fa, al suo posto entra Edoardo Prudente

10’ Bel fraseggio della Carcarese nei pressi dell’area, la palla arriva a Poggi che carica il destro ma viene murato da Gagliano

7’ brutta caduta dopo un contrasto di gioco per Varaldo, che si fa male al ginocchio destro. In corso di valutazione il suo rientro in campo

5’ Palla in profondità per Brignone che si trova a tu per tu con Vinci: il numero 10 calcia, il portiere risponde ma il guardalinee sventola la bandierina per fuorigioco

3’ Destro insidioso dalla distanza di Diamanti, Vinci devia in angolo. Sul corner colpisce Brignone al volo di sinistro, palla sul fondo

Si parte alle 17:57, calcio d’inizio del Ceriale

Carcare. Vincere per passare il turno: è questo l’imperativo di Carcarese e Ceriale, che alle 18:00 si affronteranno al Candido Corrent. Se, infatti, una delle due squadre avrà la meglio sull’altra, potrà festeggiare il primo posto del girone B, altrimenti in caso di pareggio bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere chi avrà ottenuto la qualificazione.

Questo perchè la Carcarese ha già affrontato due derby (vincendo 3 a 1 con il New Bragno e pareggiando 2-2 con il Millesimo), mentre il Ceriale ha giocato solo contro i giallorossi (imponendosi 3-0) e deve ancora vedersela con la squadra di mister Frumento (la partita in programma la scorsa domenica è stata rinviata per maltempo).

La gara di questo pomeriggio potrebbe quindi essere decisiva e sicuramente entrambe le formazioni lotteranno per un successo, anche per affrontare al meglio l’inizio del campionato che prenderà il via domenica prossima. Buona partita a tutti i nostri lettori!

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L., Diamanti, Spozio, Nonnis, Casassa, Bertoni, Poggi, Brignone F., Dematteis. A disp.: Grenna, Briano, Di Noto, Babliuk, Ghirardi, Moretti F., Kosiqi, Napoli, Pirotto. All. Michele Battistel

CERIALE: Vinci, Cenisio, Varaldo, Genduso, Vignola, Andreetto, Pescio, Gagliano, Mariani, Secco Beluffi G. A disp.: Mondino, Pudente E., Prudente G., Kacellari, Beluffi L., Molina, Scognamiglio, Gualberti, Gloria All. Marco Mambrin

ARBITRO: Filippo Gorlero di Imperia

ASSISTENTI: Andrea Dellerba e Lorenzo Trucco di Imperia