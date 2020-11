Casello di Bossarino, approvato il progetto definitivo. Il sindaco Giuliano: “Risultato grandioso”

Vado Ligure. Semaforo verde per il progetto definitivo del casello di Bossarino di Vado Ligure. Dopo un periodo di continui rinvii, quindi, arriva finalmente il via libera per una infrastruttura cruciale per la viabilità dell’area.

La notizia è stata annunciata nel primo pomeriggio direttamente dal primo cittadino Monica Giuliano, che commenta così l’esito della riunione del Consiglio superiore dei lavori pubblici: “Si tratta di un risultato grandioso – spiega il sindaco -. Con l’approvazione del progetto definitivo può finalmente partire la costruzione del casello”.

Il nuovo casello, in particolare, rappresenta un’opera strategica per Vado Ligure, ma non solo: “Avremo un’arteria principale al servizio di tutte le produzioni del paese – prosegue Giuliano – dal porto, al retroporto sino alle attività produttive. Significa anche dare una nuova viabilità, sviluppare, potenziare il territorio e decongestionare il casello di Savona. Si tratta di un grande risultato e altri milioni di euro importantissimi per Vado Ligure”.

A fare da eco all’entusiasmo del primo cittadino anche il vicesindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi: “Si tratta di un passaggio fondamentale per la nostra città – afferma -. Con l’anno nuovo molto probabilmente inizieranno i lavori e nel corso dei prossimi tre o quattro anni potremmo vedere l’opera terminata. Un ringraziamento particolare va a tutti i progettisti, ad Autostrada dei Fiori, e ai Ministeri che hanno esaminato i progetti”.

Del casello di Bossarino, opera inclusa nel “pacchetto” della piattaforma contenitori Maersk, si parla da anni. Lo scorso 14 febbraio si era svolto il primo vero incontro operativo con i soggetti coinvolti: nel corso del vertice Autostrada dei Fiori aveva comunicato di aver consegnato al Ministero delle Infrastrutture il progetto definitivo del casello e la documentazione necessaria per avviare la valutazione di impatto ambientale. Il Comune di Vado era stato quindi convocato per il 5 marzo a Roma per discutere i tempi di validazione del progetto, prevista entro l’estate. Un iter che, fortunatamente, la pandemia di Covid-19 ha solo rallentato ma non fermato.