L’Alpino dell’Anno veste a festa Vado e Quiliano: domenica 15 settembre la consegna

Vado Ligure/Quiliano. Parte oggi la tre giorni degli Alpini. Vado Ligure e Quiliano vestite a festa di Tricolore per accogliere come meritano le Penne Nere che arriveranno per la cerimonia di consegna del “49° Premio l’Alpino dell’Anno”, in occasione del raduno della Sezione di Savona.

Tutto pronto per questo pomeriggio alle 16.30 con le cerimonie di apertura a Quiliano: alle ore 21, nella Sala Consiliare del Comune, conferenza dal titolo “Gli Alpini liguri dalla Campagna di Russia ai giorni nostri” a cura del Generale Marcello Bellacicco. Domani, sabato 14 settembre, alle 16.30 a Vado Ligure, la Messa nella chiesa di Sant’Ermete. Terminata la funzione religiosa seguirà il corteo, con l’ alzabandiera e l’inaugurazione del monumento all’Alpino. Domenica 15 settembre sfilata a Vado Ligure dalle 10. Dalle 11, la consegna dei premi.

Alpino dell’Anno, in armi, al graduato aiutante Diego di Febbo della Brigata Alpina Julia. Alpino dell’Anno in congedo, Mauro Bernardi sezione di Bergamo, Gruppo di Vetrova-Colzate.

“Questa giornata rappresenta sempre un momento di grande emozione per noi Alpini – sottolinea Emilio Patrone presidente dell’ ANA di Savona – un premio itinerante che offre anche un’occasione per stare insieme e consegnare un grande riconoscimento”.