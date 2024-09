Vado Ligure/Quiliano. Si conclude oggi, con la cerimonia di consegna del “49^ Premio l’Alpino dell’Anno”, la tre giorni degli Alpini a Vado Ligure e Quiliano in occasione del raduno della sezione di Savona.

Questa mattina si è tenuta la sfilata per le vie di Vado Ligure e, a seguire, la consegna dei premi. Alpino dell’Anno, in armi, al graduato aiutante Diego di Febbo della Brigata Alpina Julia. Alpino dell’Anno in congedo, Mauro Bernardi sezione di Bergamo, Gruppo di Vetrova-Colzate.

“Questa giornata rappresenta sempre un momento di grande emozione per noi Alpini – sottolineava qualche giorno fa Emilio Patrone presidente dell’ ANA di Savona – un premio itinerante che offre anche un’occasione per stare insieme e consegnare un grande riconoscimento”.