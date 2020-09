Alessandro Durante, una buona prestazione non basta: “Dovevamo gestire meglio”

Cairo Montenotte. Alessandro Durante, domenica scorsa, nell’esordio stagionale contro il Varazze, è stato autore di una partita ben giocata nonché dell’assist per il temporaneo raddoppio di Saviozzi. La sua prestazione positiva, però, non è bastata ai valbormidesi per conquistare i primi 3 punti stagionali.

Nell’intervista realizzata dall’area stampa gialloblù, Durante non nasconde il suo rammarico: “Il bicchiere è mezzo vuoto perché comunque volevamo vincere, abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo creato e sul 2 a 0 dovevamo gestire meglio: o chiudere la partita e fare un altro gol, oppure gestire meglio il gioco e portarla a casa col 2 a 0″.

L’allenatore Benzi lo ha schierato come esterno. “Mi trovo bene col mister ed anche in questo ruolo col 4-4-2, così penso di riuscire a fare le mie giocate – afferma Alessandro -. Comunque se verrò utilizzato anche in un altro ruolo, l’importante è giocare, fare bene e dare una mano alla squadra anche perché adesso abbiamo qualche infortunato. Dispiace per l’infortunio di Diego di oggi, speriamo di recuperare tutti il prima possibile e riuscire a dare il meglio tutti insieme“.