LIVE: La web cronaca di Cairese – Varazze

CAIRESE 0 – VARAZZE 0

11′ Errore in disimpegno del Varazze. Il passaggio orizzontale viene raccolto da Durante. L’esterno gialloblù serve Pastorino. Tiro rasoterra non troppo angolato e facile preda per il portiere.

7′ Bella iniziativa di Colombo sull’out di destra. Il cross in mezzo viene raccolto da Durante, la cui conclusione, leggermente deviata, finisce poco sopra la traversa. Sospiro di sollievo per Cirillo.

5′ Primo tiro della gara firmato da Alessi. Il numero 10 si gira dal limite dell’area ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire l’estremo difensore rivierasco.

1′ Varazze incaricato del calcio di inizio. La Cairese schiera un 4-4-2 con Pastorino e Damonte ad agire sugli esterni. Alessi e Saviozzi coppia d’attacco. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2 con Ghigliazza nel ruolo di metronomo davanti alla difesa.

La partita

Match di Coppa Italia a due settimane dall’inizio del campionato di Eccellenza che potrà fornire spunti interessanti per poter provare a fare le carte con alcuni elementi più concreti alla prossima stagione . Di fronte, due squadre che nel corso dell’estate hanno cambiato la guida tecnica. Entrambi gli allenatori sono chiamati a non far rimpiangere i propri predecessori. Mario Benzi raccoglie la pesante eredità di mister Beppe Maisano, che l’anno scorso ha condotto i gialloblù fino al quarto posto. Il ds Giribone ha rinforzato la rosa in tutti i reparti riportando a Cairo il bomber Diego Alessi e tutto l’ambiente si aspetta un campionato da protagonisti. Non è da meno il compito che attende mister Gianni Berogno. Non sarà facile ripetere l’epopea di mister Luca Calcagno, tanto più che il Varazze si ritrova in Eccellenza.

FORMAZIONE

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti F, 4 Prato, 5 Doffo, 6 Tamburello, 7 Damonte, 8 Durante, 9 Pastorino, 10 Alessi, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti L, 14 Bablyuk, 15 Martinetti, 16 Boveri, 17 Tubino, 18 Dematteis, 19 Poggi. Allenatore: Mario Benzi

Varazze: 1 Cirillo, 2 Daudo, 3 Bisio, 4 Severi, 5 Sacco, 6 Andreoni, 7 Aiello, 8 Ghigliazza, 9 Angella, 10 Guerrieri, 11 Piu. A disposizione: 12 Risso, 13 Valle, 14 Napoli, 15 Petrone, 16 Cozzi, 17 Cimolato, 18 Bottino, 19 Diana, 20 Iardella. Allenatore: Gianni Berogno.

Arbitro: Mattia Romeo di Genova. Assistenti: Michele Bernardini e Lorenzo Garbarino di Genova