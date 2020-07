Alassio, incidente sul lavoro: operaio viene travolto da mezzo pesante e muore

Alassio. Incidente sul lavoro verso le 11 di oggi: un operaio di 37 anni, M.G., è stato travolto da un mezzo pesante nella ditta in cui lavorava, in via Cardellino in via Cardellino, nelle zone collinari di Alassio.

Immediati sono intervenuti in codice rosso i soccorsi del personale sanitario della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118 per cercare di rianimare l’uomo ma purtroppo le sue condizioni sono apparse subito gravi e per lui non c’è stato più niente da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, al lavoro per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo, e il Commissariato della Polizia di Stato.

Ancora da chiarire la dinamica del fatto: dalle prime informazioni sembra che l’operaio sia rimasto schiacciato sotto un trattore dopo essere caduto.