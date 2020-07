Incidenti sul lavoro, Fillea Cgil Savona: “La sicurezza sia un investimento per le imprese, non un risparmio”

Savona. Nell’esprimere il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia la FILLEA Cgil auspica che la magistratura possa fare chiarezza su quanto accaduto ieri ad Alassio, dove un operaio di 37 anni, Matteo Giaccardi di Fossano, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante nella ditta in cui lavorava.

Il sindacato sostiene che “il settore dell’edilizia continua ad essere il settore a più alto rischio di infortuni, anche mortali, ogni giorno: riteniamo che la sicurezza sul lavoro debba essere considerata un investimento per le imprese edili e non una fonte di risparmio per aumentare i profitti”.

“Mai come oggi è fondamentale che tutti i componenti del sistema edile possano e debbano continuare a trovare sinergie con gli enti preposti, le amministrazioni comunali, al fine di dare piena attuazione al protocollo prefettizio sulla sicurezza dei cantieri edili”, conclude la FILLEA Cgil.