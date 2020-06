Dego, colpito da un palo di ferro alla testa mentre esegue un lavoro: soccorsi mobilitati

Dego. Stava eseguendo un lavoro, quando qualcosa è andato storto: ha rimediato un brutto trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale.

È successo a Dego, in viale della Libertà. Protagonista dell’accaduto, suo malgrado, un uomo di 77 anni che, stando a quanto riferito, sarebbe stato colpito alla testa da un palo di ferro.

Il colpo è stato piuttosto violento e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, la croce bianca di Dego e il personale del 118. Ma fortunatamente non sono stati riscontrati sintomi neurologici acuti.

Visto il trauma cranico rimediato, però, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in via precauzionale, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.