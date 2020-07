Operaio morto ad Alassio, minuto di silenzio in Consiglio regionale: proseguono le indagini

Alassio. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha ricordato all’inizio della seduta l’ultima vittima di un incidente sul lavoro accaduto in Liguria: si chiamava Matteo Giaccardi e stata lavorando lungo le fasce vicino ad un rustico nei pressi di Alassio quando è precipitato nel terreno sottostante finendo schiacciato dal trattore che stava guidando.

Sul luogo dell’infortunio mortale è intervenuta la polizia del commissariato di Alassio per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso con la Procura savonese che ha aperto una indagine sul decesso dell’uomo. Il trattore è stato messo sotto sequestro per i riscontri peritali, così come si attende la relazione degli ispettori dell’Asl 2 Savonese. La morte è avvenuta a seguito dei traumi da schiacciamento.

“Come certamente ricorderete – ha esordito il presidente – l’ultimo Consiglio che ci ha visti riuniti in quest’Aula si è aperto con il ricordo di Corrado Ravera, ennesima vittima di un incidente sul lavoro. E’ veramente doloroso aprire la seduta odierna con il ricordo di un’altra morte bianca. Nel breve arco di una settimana sono ben due gli operai che hanno perso la vita sul lavoro nella sola provincia di Savona”.

“Sento come mio dovere ricordare in quest’aula ogni vittima del lavoro, non solo per esprimere la solidarietà, la vicinanza e il cordoglio della nostra Comunità, ma per ribadire ancora una volta quanto sia inaccettabile “morire di lavoro” e confermare l’impegno della nostra istituzione per favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza”.

Il presidente ha espresso alla famiglia la commossa partecipazione di tutta l’Assemblea legislativa.