Borghetto Santo Spirito. Positivi al tampone: è questo l’esito dell’esame sull’anziano deceduto in casa a Borghetto e sulla moglie, quest’ultima rimasta con il corpo del marito riverso sul pavimento dell’abitazione per oltre 24 ore, impossibilitata ad avvicinarsi o ad avere contatti con altre persone.

Il responso è arrivato nella tarda serata di ieri dopo che la salma dell’uomo di 76 anni, morto per un malore, era stata rimossa prima di attendere il risultato dei test sul probabile contagio.

Foto 2 di 2



Quindi sono scattate le misure di quarantena previste dall’emergenza sanitaria: la donna 70enne è in isolamento nel suo alloggio nel quartiere di Pineland in attesa di capire l’evoluzione delle sue condizioni. Stando a quanto riferito il suo stato di salute ad ora è discreto, tuttavia non si esclude un ricovero ospedaliero nelle prossime ore. Il personale Asl sta seguendo il caso e la delicata situazione, con diretto riferimento alla ricostruzione di tutti i contatti che hanno avuto i due anziani coniugi, secondo la procedura prevista in questi casi.

Dunque a breve potrebbero essere svolti una serie di tamponi su familiari, parenti e amici, così come sui militi della pubblica assistenza di Boissano che restano anche loro in quarantena in quanto hanno soccorso, effettuando le pratiche di rianimazione, l’anziano deceduto e che aveva accusato un malore nel corso della notte.

Intanto a Borghetto sono finiti in quarantena anche due medici di famiglia, Giancarlo Maritano e Luca Cocchi: lo hanno annunciato su Facebook tramite una comunicazione al Comune. I due dottori sono infatti venuti a contatto con pazienti affetti dal virus, ecco quindi la misura preventiva adottata dall’Asl savonese. Maritano, che svolge anche la funzione di consigliere comunale, è tra l’altro il medico di famiglia della coppia di anziani residenti a Pineland.

Si attende inoltre l’esito dell’autopsia sul 76enne di Borghetto per capire le cause esatte del decesso: un malore, un attacco cardiaco sul quale la presenza del virus potrebbe aver influito in maniera decisiva, come avvenuto per altri pazienti deceduti e che presentavano già patologie in corso.

L’esame autoptico sarà eseguito all’ospedale Sacco di Milano, unica struttura autorizzata nel Nord Italia per svolgere accertamenti medico-legali su persone decedute e contagiate dal virus: la salma dell’anziano si trova all’obitorio del nosocomio milanese.